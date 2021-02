Danièle Boni Claverie : Comment Fologo l'a positionnée à la RTI

Laurent Dona Fologo est décédé le vendredi 5 février 2021. L'ex-homme politique ivoirien était âgé de 81 ans. Très proche du disparu, Danièle Boni Claverie est touchée par le décès de l'ancien secrétaire général du Parti démocratique de Côte d'Ivoire (PDCI). Dans une publication sur sa page Facebook, la présidente de l'Union républicaine pour la démocratie (URD) lui rend hommage.

Danièle Boni Claverie pleure Dona Fologo

Âgé de 81 ans, Laurent Dona-Fologo a poussé son dernier soupir le vendredi 5 février 2021. Ancien secrétaire général du Parti démocratique de Côte d'Ivoire (PDCI) de Félix Houphouët-Boigny, il a vu le jour le 12 décembre 1939 à Sinématiali, dans le nord du pays.

Il a été ministre dans plusieurs gouvernements du premier président de la République de Côte d'Ivoire. En tant que journaliste, Laurent Dona-Fologo a été le premier rédacteur en chef du quotidien gouvernemental Fraternité Matin.

Laurent Dona-Fologo a également occupé la fonction de ministre de l'Information. C'est justement à cette époque qu'il a propulsé Danièle Boni Claverie à la Radiodiffusion télévision ivoirienne (RTI).

"Son départ brusque met un terme à plus de 30 ans d’amitié et de collaboration professionnelle. C’est le ministre de l’Information d’alors qui m’a nommée au poste de directeur central de la RTI et je salue son courage, car nombreux ont été ceux qui l’en dissuadaient non parce qu’ils doutaient de mes capacités journalistiques, mais la télévision jouissait à l’époque d’une très mauvaise réputation d’indiscipline et d’esprit machiste. Beaucoup avaient pitié de moi se disant que j’allais me faire dévorer. Laurent Dona-Fologo a tenu bon et m’a fait confiance", a témoigné l'opposante ivoirienne.

Le décès de Fologo attriste énormément, car son "départ brusque met un terme à plus de 30 ans d'amitié et de collaboration professionnelle". Pour Danièle Boni Claverie, le disparu était "un homme de paix dont la vie se mêle étroitement à l’histoire contemporaine de notre pays".

Elle ajoute que "c’est aussi une mémoire prodigieuse qui s’efface". Relativement à la vie politique de l'ancien ministre ivoirien, la chef de file de l'URD soutient les choix de Fologo lui appartiennent. Cependant, elle préfère retenir de lui sa fidélité, sa loyauté et sa dévotion à Houphouët-Boigny ainsi que son amour sans faille pour la Côte d'Ivoire.