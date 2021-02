N’Douci: Koko Armand, le candidat FPI qui veut battre Charles Gnaoré

Les élections législatives du 06 mars 2021 dans la nouvelle commune de N’Douci, s’annoncent rudes entre Charles Gnaoré, candidat du RHDP, et Koko Konan Armand De Bomini, le candidat désigné par Pascal Affi N’guessan pour représenter le FPI.

Qui de Charles Gnaoré ou de Koko Armand, gagnera-t-il les législatives 2021 à N’Douci?

Candidat malheureux aux élections municipales de 2018 à N’Douci, Kangbé Charles Lopez, plus connu sous le nom Charles Gnaoré, récidive dans la commune proche de la ville de Tiassalé. Mais cette fois, pour être le député. Désigné candidat du RHDP (parti au pouvoir), le député sortant de Bouaké et président du mouvement Force 2015, devra faire face à un autre fils de la localité, et non des moindres.

Candidat du FPI proche de Pascal Affi N’guessan, Koko Konan Armand De Bomini est un vieux routier de la politique dans la région de l’Agnégy-Tiassa. Cela fait plus de trente (30) ans que l’Ingénieur commercial est sur le terrain et espère se faire élire député de N’Douci au soir des élections législatives du 06 mars 2021. Vice-président du FPI en charge du district des Lagunes, Koko Armand considère sa candidature comme une chance pour les populations qui doivent dire ‘’non’’ à un système politique dans lequel elles ne se reconnaissent pas.

Après le boycott de la présidentielle d’octobre 2020 par l’opposition, Koko Armand se dit engagé dans les élections législatives en vue de conquérir le ‘’pouvoir législatif’’ et éviter que les Ivoiriens continuent de subir le diktat d’un groupuscule au pouvoir. « Nous, nous avons un élan de solidarité qui va s’élever et nous comptons sur ça (…) N’Douci a toujours été un bastion de l’opposition. Nous avons estimé, aujourd’hui, qu’il faut que l’opposition prenne le pouvoir législatif. Il y a un pouvoir exécutif et un autre législatif. Nous devons prendre le pouvoir législatif pour permettre au pays d’aller de l’avant et éviter qu’un groupe prenne des lois qui ne sont pas du goût des Ivoiriens », a déclaré le candidat d’Affi N’guessan à N’Douci.

Pour ce faire, Koko Konan Armand De Bomini qui dit rassembler autour de lui, tous les partis politiques, appelle l’opposition à l’union sacrée autour de tous les candidats issus de leur rang. « Nous sommes en mission pour l’opposition. Nous devons nous rassembler pour récupérer l’Assemblée nationale (…) Nous voulons dire à la population que le moment est venu pour démontrer encore une fois que nous ne sommes pas d’accord avec la ligne politique de ceux qui dirigent la Côte d’Ivoire actuellement. Nous devons nous rassembler pour donner le pouvoir au peuple », a-t-il insisté.