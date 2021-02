Retour en Côte d'Ivoire : Blé Goudé Charles met les points sur les "i"

Les tractations ont cours, ces derniers mois, entre les émissaires de Blé Goudé Charles et les autorités ivoiriennes en vue de faciliter le retour de l'ancien leader des jeunes patriotes en Côte d'Ivoire. Cependant, eu égard à une certaine cacophonie observée autour de ce dossier, le Président du COJEP a tenu à faire une mise au point sur sa page Facebook.

Blé Goudé Charles à propos de son retour au pays : « Je n’ai rien à cacher »

MISE AU POINT RELATIVE À MON RETOUR EN CÔTE D’IVOIRE

Il me revient de façon récurrente que des rencontres avec des personnalités au pouvoir et des leaders politiques se tiendraient en mon nom avec une délégation conduite par mon directeur de cabinet que j’aurais envoyée en mission en Côte d’Ivoire.

Par la présente, je voudrais faire la mise au point suivante afin que nul n’en ignore.



Par décision officielle (N°010/03-01-2021/COJEP/PRESI), en date du 03 janvier 2021, sur recommandation du parti, j’ai mis en place un groupe de contact aux fins de faciliter mon retour en Côte d’Ivoire. Dr. Patrice SARAKA, Secrétaire Général du COJEP, a été désigné par mes soins en qualité de coordonnateur des actions et autres démarches au sein dudit groupe. Depuis sa mise en place, ce comité est à pied d’œuvre, il travaille dans la discrétion et avec efficacité. Il me rend régulièrement compte de l’avancée de ses initiatives qui restent strictement centrées sur les objectifs et la feuille de route à lui confiés, tout en tenant compte de l’évolution de la situation sociopolitique.

À ce jour, ce comité qui continue de jouir pleinement de ma confiance, demeure le seul cadre à agir en mon nom auprès des autorités ivoiriennes. Toutes autres démarches solitaires en dehors de ce cadre, ne me concernent pas, et n’engagent que leurs auteurs.

C’est le lieu de rappeler que je reste conscient que mon retour en Côte d’Ivoire se fera avec l’accord des autorités ivoiriennes. D’ailleurs j’ai à plusieurs reprises exprimé publiquement ma volonté de discuter avec les autorités de mon pays afin qu’elles facilitent mon retour en Côte d’Ivoire. Cependant, je continue de mettre un point d’honneur à ce que toutes les initiatives relatives à mon retour s’inscrivent dans une démarche concertée et obéissent à une synergie d’actions ; et surtout avec mon accord.

Pour être plus précis et plus explicite, contrairement à ce qu’ont prétendu certains articles de presse et des images qui circulent sur les réseaux sociaux, je n’ai dépêché aucune personnalité de mon parti ou de mon cabinet à Abidjan, à l’effet de conduire une mission ni auprès des autorités ivoiriennes, ni auprès du Président Henri Konan Bédié ou d’autres leaders politiques.

Pour finir, l’enjeu de la réconciliation et du rassemblement des Ivoiriens commande que mon retour en Côte d’Ivoire ne soit pas un sujet de communication politique à des fins que j'ignore. Le moment venu, les résultats des actions pour mon retour seront communiqués à tous les Ivoiriens et démocrates du monde entier : je n’ai rien à cacher.

En tout état de cause, les auteurs de toutes initiatives solitaires, contraires à mes consignes et orientations et qui entacheraient l'honorabilité et la crédibilité de notre parti, s’exposent à la rigueur des textes qui régissent le COJEP, car le changement c’est maintenant.

Cap sur l’avenir, dans la rigueur et l’action concertée !

Fait à La Haye, le 09 février 2021

Charles BLE GOUDE

Président du COJEP