Législatives: Une fraude massive en préparation à Divo, un Ministre cité

Un des points chauds des élections législatives du 06 mars 2021, la circonscription électorale de Divo Sous-préfecture (Divo SP) suscite déjà des tensions entre les candidats retenus pour le scrutin à venir.

Législatives à Divo Sous-préfecture: Le camp Amédé Kouakou accusé de préparer une fraude

L’élection présidentielle d’octobre 2020 s’est déroulée dans un climat délétère dans plusieurs localités de la Côte d’Ivoire. Dans la région du Lôh-Djiboua, surtout à Divo, les violences entre pro Ouattara et opposants ont abouti a la mort d’au moins deux (02) personnes, occasionné des blessés et d’importants dégâts matériels.

Cadre de la région, Me Zéhouri Bertin Paul-Arnaud n’avait pas manqué à cette époque de prendre son bâton de pèlerin et descendre sur le terrain afin d’appeler les populations à l’apaisement et au respect de la différence. En prélude aux élections législatives du 06 mars qui pointent à l’horizon, les craintes des mêmes violences devenues récurrentes dans la région à la faveur des élections, sont grandes.

Lors d’une conférence de presse animée ce mercredi 10 février 2021 à Abidjan, Sanogo Kakou Serge (SKS), Président du Mouvement des jeunesses actives de Côte d’Ivoire (MOJACI), par ailleurs fils de la région du Lôh-Djiboua, s’est prononcé sur les élections législatives dans la circonscription de Nebo, Didogo, Ogoudou, Chiepo et Divo sous-préfecture où sont candidats entre autres, le Ministre et maire de la commune de Divo, Dr Amedé Kouakou, (RHDP); le député sortant Tanoh Yao Laurent (PDCI); et le Notaire-conseil Me Bertin Zéhouri Paul-Arnaud, Président de l’ODAP-CI (Observatoire pour le développement, l’amitié et la prospérité-Côte d’Ivoire), (indépendant).

Il ressort que l’atmosphère qui règne dans ces localités, en prélude au scrutin législatif, n’est pas du tout bonne, surtout que, confie Sanogo Kakou Serge, ‘’certains acteurs de la violence en ville, sont en train de se déporter en sous-préfecture’’. Le président du MOJACI accuse le Ministre-maire Amedé Kouakou de préparer une vaste fraude électorale en vue de faire un passage en force.

« Le Ministre Amedé fait distribuer des fiches pour soit disant identifier les électeurs. En échange, ils leur promet de l’argent. L’élection s’avère à risque à Divo Sous-préfecture. Ce candidat devrait être disqualifié», a-t-il dénoncé. Mais ce n’est pas tout, Sanogo Kakou Serge qui dit avoir été en tournée récemment dans des villages, s’étonne que des autorités préfectorales puissent appeler certains chefs de villages pour savoir son itinéraire.

« Il n'appartient pas à un candidat de récupérer les cartes des électeurs moyennant de l'argent. Le Ministre Amedé Kouakou instrumentalise aussi le corps préfectoral. Il n'appartient pas à l'administration préfectorale d'appeler les chefs de village pour leur demander l'itinéraire d'un homme politique dans la région. Comme il sait qu’il part avec un handicap à ces élections, le ministre Amédé est en train de se préparer à déporter la violence en sous-préfecture », a-t-il déploré.

Divo: "Des hommes en armes en civil rôdent autour de la résidence du candidat indépendant Me Zéhouri"

Avant de s’interroger: « Depuis quand l'administration du territoire s'intéresse au déplacement d'un homme politique pour le compte d'un candidat, fut-il Ministre. Ce sont des comportements antidémocratiques, contraires à la politique du Président de la République Alassane Ouattara, qui consacrent les germes de la tricherie et du brigandage électoral. Le Ministre Amedé et le corps préfectoral sont désormais responsables de ma sécurité », a-t-il renchéri.

Militant du RHDP mais soutien indéfectible du candidat indépendant Zéhouri Bertin Paul-Arnaud, Sanogo Kakou Serge a fait savoir que depuis quelques temps, ‘’des hommes en armes en civil rôdent autour de la résidence du candidat indépendant Me Zéhouri’’. A quelles fins? Le jeune leader dit ne rien savoir. Cependant, dit-il, « nous voulons attirer l'attention du chef de l’Etat sur les agissements anti-démocratiques du candidat Amedé Kouakou. Nous interpellons la CEI et la communauté internationale sur les risques d'une crise électorale à Divo car il n'appartient pas à un membre du gouvernement d'avoir ce genre d'attitudes », a-t-il prévenu.

Lors d’une récente conférence de presse tenue à Divo, SKS avait fait savoir qu’il est improbable pour le Ministre Amedé Kouakou de remporter les élections législatives dans la sous-préfecture de Divo. Et cela, pour plusieurs raisons. « Le coordonnateur régional du RHDP (le Ministre Amedé Kouakou) n’a pas été en mesure d'assurer l'élection du président de la République (Alassane Ouattara) dans la commune, encore moins dans la sous-préfecture lors de la présidentielle passée d’octobre 2020. Pour nous, c'est un échec que quelqu'un qui n'a pas été en mesure de garantir l'élection du président Alassane Ouattara en sous-préfecture, puisse se porter candidat au nom du Parti. Il devrait pouvoir démissionner après son échec à la tête de la coordination régionale», avait-il lâché.

Il déclare que le candidat Zéhouri Bertin part "favori’’ à ces élections du 06 mars parce qu’il détient le meilleur profil. Interrogé pour en savoir davantage sur les accusations portées contre le candidat Amedé Kouakou, un membre de l’équipe de campagne du Ministre-maire parle d’une procédure interne pour identifier leurs électeurs.

«Jamais jamais. Depuis deux ans, nous avons installé des points focaux pour identifier nos mouvements pro-Amédé qui sont nos électeurs. Et partout où nous passons, ce sont nos représentants inscrits sur la liste que nous croisons. Nous sommes loin de la campagne de vuvuzuela. Une campagne à l Américaine », a lancé notre interlocuteur sous le couvert de l'anonymat.