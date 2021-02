Retour de Gbagbo: Statu quo malgré "les multiples relances téléphoniques"

Le retour de Gbagbo à Abidjan, coince. Dr Assoa Adou et le secrétariat général du Front populaire ivoirien (FPI) se mobilisent pour accueillir Laurent Gbagbo, l’ancien président ivoirien, mais la date de ce retour en Côte d’Ivoire demeure inconnue en dépit des assurances des autorités ivoiriennes.

Retour de Gbagbo en Côte d'Ivoire: Assoa Adou évoque des difficultés, Hamed Bakayoko cité

Acquitté en janvier 2019 en première instance par la Cour pénale internationale (CPI), après des accusations de crimes de guerre et crimes contre l’humanité, Laurent Gbagbo rêve de rejoindre son pays natal, la Côte d'Ivoire. Surtout après l’obtention en décembre 2020 de ses deux passeports (diplomatique et ordinaire) délivrés par les autorités ivoiriennes, on espérait son retour sans trop grande difficulté dans les meilleurs delais mais en vain.

Laurent Gbagbo qui avait instruit dans la foulée le secrétaire général de son parti, Assoa Adou, à l’effet de prendre contact avec les autorités ivoiriennes pour étudier, avec celles-ci, les conditions d’une facilitation de son retour au pays, conformément aux dispositions de la loi N° 2005-201 du 16 juin 2005 portant statut d’ancien président de la République et d’ancien chef ou président d’institution nationale, se retrouve toujours à Bruxelles.

« Le 06 janvier 2021, le Premier ministre a reçu le Secrétaire général du FPI en compagnie du ministre Sébastien Dano Djedje, Vice-président du parti en charge du Dialogue politique et de la Réconciliation nationale. Le secrétaire général du FPI a alors exprimé à son hôte, le souhait du président Laurent Gbagbo de rentrer dans son pays le plus rapidement possible. En réaction, le Premier ministre ivoirien s’est dit disposé à œuvrer pour le retour effectif du président Laurent Gbagbo en Côte d’Ivoire (…) Et depuis, plus rien, malgré les multiples relances téléphoniques, sans suite», se désole Dr Assoa Adou, dans un communiqué publié ce jeudi 11 février 2021.

Le retour de Gbagbo focalise toutes les attentions. «La Direction du Front populaire ivoirien qui s’inscrit résolument dans cette voie d’apaisement, en appelle encore à l’engagement du gouvernement à réunir, dans un délai convenable, les conditions du retour effectif en Côte d’Ivoire, du président Laurent Gbagbo », exhorte l’ancien ministre des Eaux et forêts. Dans l’attente de ce retour au pays, de plus en plus improbable, le FPI s’attèle pour l’heure à la mise en place d’un comité national d’accueil dont la liste des membres, sera rendue publique dans les prochains jours.

Arrêté en avril 2011 à la suite d'une crise postélectorale qui a fait 3000 morts, après la rébellion armée de septembre 2002 menée par son ancien Premier ministre, Guillaume Soro, Laurent Gbagbo a été traduit devant la Cour pénale internationale en décembre 2011 d'où il a comparu en compagnie de Charles Blé Goudé, l'ancien chef de file des Jeunes patriotes, pour les exactions commises durant la crise post-électorale de 2010-2011.

En liberté conditionnelle depuis 2019, l’époux de Simone Gbagbo vit depuis en Belgique, dans l'attente d'un éventuel procès en appel.