Saint Valentin : Bédié envoie un mystérieux message aux Ivoiriens

À l'occasion de la fête de la Saint Valentin, célébrée le 14 février, Henri Konan Bédié a laissé un message plein de sens au peuple ivoirien. Le président du Parti démocratique de Côte d'Ivoire (PDCI) a glissé une pique contre son ancien allié Alassane Ouattara.

Ouattara et Bédié contre Gbagbo en 2010

En 2010, Alassane Ouattara et Henri Konan Bédié étaient candidats à l'élection présidentielle devant Laurent Gbagbo, le président sortant.

Le patron du Parti démocratique de Côte d'Ivoire (PDCI) qui a subi un coup d'Etat le 24 décembre 1999, voyait là une belle occasion de redevenir le garant du pouvoir ivoirien.

Mais au premier tour, l'ex-chef d'Etat termine en 3e position derrière Ouattara et Gbagbo. Décu de ne pouvoir s'installer de nouveau au palais présidentiel, le "sphinx" de Daoukro décide de soutenir le candidat du Rassemblement des républicains (RDR), Alassane Ouattara.

Les deux hommes politiques forment une solide alliance contre le fondateur du Front populaire ivoirien (FPI), candidat sous la bannière de La majorité présidentielle (LMP).

En fin de compte, le parrain de Charles Blé Goudé perd le pouvoir le 11 avril 2011 après une crise postélectorale qui a fait 3 000 morts, selon le bilan officiel.

Bédié se retourne contre Alassane Ouattara

Quand Alassane Ouattara s'installe au pouvoir, il promet de gouverner sous la bénédiction de son "frère" ainé. Satisfait de la décision du président ivoirien, Bédié s'engage à soutenir la candidature unique de ce dernier en 2015. Et ce, malgré l'opposition de certains cadres de son parti politique.

L'ancien président ivoirien est convaincu qu'ADO lui passera la main en 2020 au nom d'une alternance politique en faveur du PDCI-RDA. Cependant, l'ancien directeur général du Fonds monétaire international (FMI) assure n'avoir jamais fait une telle promesse.

Très vite, Bédié crie à la trahison et refuse de rejoindre le projet de parti unique souhaité par son allié. L'union vole en éclats et le PDCI s'éloigne du Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP).

2020, l'année du clash entre Bédié et Ouattara

En 2020, Alassane Ouattara avait promis de ne pas briguer un 3e mandat à la présidence de la République. Il avait même désigné son successeur en la personne d'Amadou Gon Coulibaly.

Malheureusement, le chef du gouvernement de Côte d'Ivoire décède le 8 juillet 2020 en plein Conseil des ministres des suites d'un malaise cardiaque. Du coup, le président ivoirien évoque un cas de force majeur et revient sur sa décision.

Mais l'opposition ivoirienne ne l'entend pas de cette oreille. Bédié, Guillaume Soro, tombé en disgrâce auprès de Ouattara, Pascal Affi N'guessan, Mamadou Koulibaly et autres se dressent contre la candidature du président sortant.

L'annonce de la candidature du leader du RHDP donne lieu à de vives manifestations à Abidjan et des villes de l'intérieur du pays. Des manifestants sont interpellés et détenus à la Maison d'arrêt et de correction d'Abidjan.

Profitant de la fête de la Saint Valentin, Bédié s'est souvenu des prisonniers de la MACA. "Bonne fête de Saint-Valentin aux épouses des Ivoiriens encore détenus injustement à la MACA pour avoir défendu leurs idées", a écrit l'ancien président de l'Assemblée nationale sur son compte Twitter.