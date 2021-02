Franklin Nyamsi clashe sévèrement Alain Lobognon

Franklin Nyamsi est très remonté contre Alain Lobognon, l'ancien ministre ivoirien de la Promotion de la jeunesse, des Sports et Loisirs. Dans une récente déclaration, le conseiller de Guillaume Soro a craché ses vérités au député de Fresco.

Alain Lobognon, candidat aux législatives

Alain Lobognon, arrêté le 23 décembre 2019, croupit à la prison d'Agboville, à quelques kilomètres d'Abidjan, la capitale économique ivoirienne. L'ex-ministre ivoirien (membre du gouvernement ivoirien de juin 2011 à mai 2015) a été appréhendé en compagnie de proches de Guillaume Soro se préparant à organiser une conférence de presse au siège de Générations et peuples solidaires (GPS) sur le retour manqué de l'ex-président de l'Assemblée nationale.

Membre du groupe parlementaire Rassemblement, il a décidé de se porter candidat dans la circonscription électorale de Dahiri-Fresco-Gbagbam pour les législatives du 6 mars 2021. Et pourtant, Guillaume Soro, fondateur du Comité politique et condamné par la justice ivoirienne à 20 ans de prison ferme, avait appelé ses partisans à boycotter le scrutin législatif, mais aussi à se tenir loin du camp Ouattara et du Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP).

Secrétaire général de la Fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire (FESCI), de 1995 à 1998 et considéré comme le filleul de Blaise Compaoré, M. Soro, en exil, est en totale rupture avec le pouvoir ivoirien depuis qu'il a refusé de rejoindre le RHDP. Il s'est braqué contre le président de la République en annonçant sa démission de la tête du Parlement ivoirien. Et pourtant, l'ex-Premier ministre ivoirien avait pris position pour Ouattara dans la crise ivoirienne de 2010.

Franklin Nyamsi se révolte contre Lobognon

Franklin Nyamsi semble considérer la candidature de Lobognon comme une ingratitude envers celui qui a porté la rébellion des Forces nouvelles contre l'ex-chef d'Etat Laurent Gbagbo, le mentor de Charles Blé Goudé et le Front populaire ivoirien (FPI) basée à Bouaké.

"Alain Michel Lobognon qui était un militant de base du RDR, il est devenu ministre en Côte d'Ivoire grâce à la compagnie de qui ? ", a lâché le Camerounais dans une vidéo. Franklin Nyamsi, très proche de l'ex-chef de la rébellion ivoirienne, a également tiré à boulets rouges sur Félicien Sékongo et d'autres cadres de GPS.

Quand Alain Lobognon reçoit le soutien de Bédié

Malgré les vives critiques subies par Lobognon à cause de sa candidature aux législatives, le vice-président du Mouvement de la promotion des valeurs nouvelles en Côte d'Ivoire (MVCI) a reçu un important soutien. En effet, Henri Konan Bédié, le président du Parti démocratique de Côte d'Ivoire (PDCI), la plus vieille formation sur la scène politique ivoirienne, a témoigné son appui à l'ex-membre du Rassemblement des républicains (RDR).

Vendredi 5 février 2021, l'ancien chef d'Etat ivoirien a reçu en audience Amira Lobognon, l'épouse d'Alain Lobognon. Au cours des échanges, abondamment relayés dans la presse ivoirienne et dans la classe politique ivoirienne, le patron du PDCI, victime d'un coup d'Etat en 1999, s'est officiellement engagé à faire réélire le député sortant de Fresco.

"Alain Lobognon fait partie des députés de l'opposition qui ont pris fait et cause pour les populations au sein de l'Assemblée nationale. Il n'y a pas de raison qu'il ne puisse pas bénéficier officiellement du soutien du PDCI-RDA. J'enverrai une délégation à Fresco pour demander à tous les militants du parti de voter massivement pour lui le 6 mars 2021", a dévoilé l'héritier de feu Félix Houphouët-Boigny.