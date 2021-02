Gagnoa: Odette Lorougnon va-t-elle se retirer au profit de Guikahué ?

Maurice Kakou Guikahué, secrétaire exécutif en chef du parti démocratique de Côte d'Ivoire (PDCI-RDA), pourrait finalement être le candidat unique de l'opposition face au RHDP dirigé par le président Alassane Ouattara, lors des élections législatives de mars 2021 dans la circonsciption électorale de Gagnoa sous-préfecture.

Législatives 2021: Odette Lorougnon ( EDS) invitée à retirer sa candidature face à Guikahué

C'est un nouveau rebondissement dans le duel électoral annoncé le 6 mars prochain à Gagnoa, entre les candidats du PDCI-RDA, Maurice Kakou Guikahué, et Odette Marie Lorougon de la tendance du Front populaire ivoirien dirigée par l’ancien président Laurent Gbagbo.

Pourtant alliés au sein de la coalition des partis politiques de l’opposition, Pdci-Rda et FPI pro-Gbagbo ne sont pas parvenus à s'entendre sur les choix de listes communes en vue des élections législatives du 6 mars prochain.

Conséquence de cet échec, Marie Odette Lorougnon, ancienne député de la commune d’ Attécoubé ( dans le District d’ Abidjan), a été parachutée par son parti, dans la circonscription électorale de Gagnoa sous-préfecture face au député sortant Maurice Kakou Guikahué.

Mais selon des confidences du professeur Niamkey Koffi, «des réglages ont été possibles au niveau de Gagnoa. Dans cette circonscription, les autorités d’Eds avec le président Gbagbo en tête, vont choisir de laisser le secrétaire exécutif en chef du Pdci-Rda, député sortant de la circonscription de Gagnoa sous-préfecture, être l’unique candidat de la coalition de l’opposition », a-t-il révélé.

« Et Mme Odette Lorougnon est appelée à retirer sa candidature. Cela est possible; il s’agit pour elle de l’exprimer à la CEI. C’est-à-dire écrire à la CEI pour dire que je me retire. Sur Gagnoa, cela est possible. Pour être précis, voici ce que je réponds par rapport à la circonscription de Gagnoa sous-préfecture », a rappelé le Coordonnateur général du comité de suivi et de gestion des élections législatives, fraîchement nommé du PDCI par le président Henri Konan Bédié.

Dans l’interview qu’il a accordée au quotidien le Nouveau Réveil, Niamkey Koffi révèle que les tractations entre le PDCI et EDS pour les choix des candidatures communes, ont connu un taux de réussite de près de 80%.

« Sur 142 sièges, nous sommes tombés d’accord sur 94 sièges. Ce qui représente près de 80% de réussite au niveau de la coalition de l’opposition. A ce niveau, comme premier essai, nous pensons que cet essai a été transformé en succès et que nous pouvons nous en réjouir en espérant pouvoir faire mieux pour les prochaines échéances si la coalition se maintient et si nous faisons tout pour la maintenir », a déclaré l'ancien intérimaire de Maurice Kakou Guikahué.