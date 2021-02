Législatives 2021: EISA et le Centre Carter déploient leurs observateurs

En marge des législatives 2021 prévues en Côte d'Ivoire le samedi 6 mars, l’institut électoral pour une démocratie durable en Afrique (EISA) et le Centre Carter, ont annoncé, samedi 13 février 2021, lors d’un point de presse, le déploiement de 16 observateurs internationaux de long terme pour observer les préparatifs du scrutin.

Législatives 2021: La mission conjointe EISA-Centre Carter va observer tout le processus électoral

Seize observateurs internationaux de long terme de la mission internationale d’observation conjointe électorale (MIOE) de l’ EISA-Centre Carter, ont été déployés samedi, en vue de l’observation, en Côte d’Ivoire des élections législatives du samedi 6 mars 2021.

« Ce jour est très important pour la mission conjointe de EISA et du Centre Carter. Les observateurs sont prêts à reprendre leurs activités et à observer le processus électoral à travers les régions du pays et les 205 circonscriptions électorales établies pour ce scrutin législatif. Nous sommes désireux de renforcer notre contribution et notre accompagnement au processus démocratique ivoirien », a déclaré M. Valdiodio Ndiaye, directeur résident de la mission.

Le directeur-résident du projet, a ajouté qu’une vingtaine d’observateurs de court terme rejoindra la mission fin février prochain pour observer toutes les autres étapes de ce processus électoral.

C’est le 15 janvier dernier que l’équipe centrale de la mission conjointe EISA-Centre Carter a repris ses activités. Comme ce fut le cas lors du scrutin présidentiel du 31 octobre 2020, la mission d’observation entend suivre scrupuleusement toutes les étapes du processus électoral en cours.

« Notre mission est vraiment une mission de longue durée. Elle est là pour observer comme on l’a fait lors de la présidentielle, toutes les étapes du processus électoral. Et c’est dans ce sens qu’on va suivre de manière scrupuleuse notre méthodologie de longue durée. Parce que j’insiste sur un point, notre mission ne se limite pas uniquement à la journée du scrutin », a insisté Thomasso Caprioglio, chef de mission adjoint.

L’expert juridique de la mission a rassuré que conformément à sa méthodologie de mission de longue durée, la MIOE observera toutes les étapes du processus électoral et notamment la validation des listes définitives des candidatures, la campagne électorale, les procédures de vote le jour du scrutin, la phase de compilation et centralisation des résultats, la proclamation des résultats par la CEI et l’éventuel contentieux y afférent auprès du Conseil constitutionnel.

« Cette mission, elle est là, elle a recommencé ses activités depuis le 15 janvier. Là comme vous le savez, nous sommes à l’étape de l’établissement des listes définitives. On attend les décisions du Conseil constitutionnel. Bientôt, on sera là pour poursuivre avec les observateurs la campagne sur le terrain, suivre le scrutin, suivre la compilation des résultats », a-t-il poursuivi.

La mission, faut-il le notifier, durera 45 jours et sera présente dans plusieurs régions du pays, notamment Abidjan, Bouaké (Centre-Nord), Korhogo (Nord), Man (Ouest), San-Pedro (Sud-Ouest), Abengourou (Est) et Daloa (Centre-Ouest).

Ces deux organisations avaient déployé d’août à décembre 2020, une mission conjointe pour observer l’élection présidentielle ivoirienne du 31 octobre 2020.

La quasi totalité des partis politiques, membres de l'opposition, prendra part à ces législatives 2021, contrairement à la présidentielle passée boycottée par les opposants.