Gagnoa: Le duel entre Bédié (PDCI) et Gbagbo aura bel et bien lieu

Le duel électoral entre Maurice Kakou Guikahué du PDCI-RDA et Marie Odette Lorougnon de la plateforme EDS, aura bel et bien lieu le 6 mars 2021.

Législatives 2021: Invitée à retirer sa candidature face à Guikahué (PDCI-RDA), Odette Lorougnon réagit vigoureusement

« Monsieur Niamkey Koffi n'est pas le Docteur Assoa Adou, il n'est pas le professeur Georges Armand Ouegnin. Il n'est pas le Président Laurent Gbagbo pour me demander de retirer ma candidature », a réagi sèchement la Vice-Présidente du Front populaire ivoirien (FPI).

Samedi, dans une interview accordée au Nouveau Réveil, journal proche du parti démocratique de Côte d’Ivoire, M. Niamkey l'ancienne députée d’Attécoubé, dans le district d’Abidjan, à renoncer à sa candidature aux élections législatives du samedi 6 mars prochain dans la sous-préfecture de Gagnoa.

« Mme Odette Lorougnon est appelée à retirer sa candidature. Cela est possible; il s’agit pour elle de l’exprimer à la CEI. C’est-à-dire écrire à la Commission électorale indépendante pour dire que je me retire. Sur Gagnoa, cela est possible. Pour être précis, voici ce que je réponds par rapport à la circonscription de Gagnoa sous-préfecture », avait appelé le Coordonnateur général du PDCI, en charge du Comité de suivi et de gestion des élections législatives, fraîchement nommé par le président du Parti, Henri Konan Bédié.

«Des réglages ont été possibles au niveau de Gagnoa. Dans cette circonscription, les autorités d’EDS avec le président Gbagbo en tête, vont choisir de laisser le secrétaire exécutif en chef du Pdci-Rda, député sortant de la circonscription de Gagnoa sous-préfecture, être l’unique candidat de la coalition de l’opposition », avait ajouté Niamkey Koffi.

Tous membres de l'opposition, le PDCI-RDA et le FPI pro-Gbagbo ne sont pas parvenus à s'accorder sur les choix de listes communes en vue des législatives à venir auxquelles leur rival RHDP espère obtenir la majorité des sièges à l'Assemblée nationale.

« C’est à Gagnoa seulement où il y a le Secrétaire exécutif du PDCI, que le FPI n’a pas accepté de retirer son candidat. C’est dommage, mais nous sommes en démocratie », a déploré Maurice Kakou Guikahué, ancien prisonnier de la crise électorale d'octobre 2020.

Rappelons qu'à Bongouanou, Botro et Guiglo, le PDCI s'est gardé de présenter des candidats contre Pascal Affi N’guessan (FPI légal), Gnamien Konan et Hubert Oulaye de la plateforme politique EDS.

Alors qu'il espérait la pareille pour lui à Gagnoa, c'est plutôt le contraire que le parti de Gbagbo lui sert. Ce sera donc le 6 mars 2021, à un duel électoral entre deux partis alliés, que les Ivoiriens assisteront entre Odette Lorougnon et le secrétaire exécutif en chef du PDCI-RDA.

Vu les enjeux de ces élections dans la zone, il n'est pas exagéré de dire que ce sera bien un duel par personnes interposées entre Bédié et Gbagbo.