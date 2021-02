Voici ce qui se prépare entre KKB et Laurent Gbagbo

Ex-président ivoirien, Laurent Gbagbo, acquitté par la Cour pénale internationale (CPI) est en liberté sous conditions en Belgique. L'ancien chef d'Etat a déjà manifesté son désir de retourner en Côte d'Ivoire. En attendant, Kouadio Konan Bertin dit KKB, le ministre ivoirien de la Réconciliation nationale est annoncé auprès du fondateur du Front populaire ivoirien (FPI).

KKB s'envole bientôt auprès de Laurent Gbagbo

Ce ne sera pas la première fois que Kouadio Konan Bertin, le ministre de la Réconciliation nationale (il a intégré le gouvernement ivoirien le mardi 15 décembre 2020), échangera avec l'ex-chef d'Etat Laurent Gbagbo. Alors qu'il était encore député de la commune balnéaire de Port-Bouët, située à Abidjan, la capitale économique ivoirienne, KKB s'est rendu à La Haye le lundi 14 juillet 2014. L'ancien président de la jeunesse du Parti démocratique de Côte d'Ivoire (PDCI) d'Henri Konan Bédié a échangé avec l'époux de Simone Gbagbo et son ancien ministre Charles Blé Goudé, ex-leader des jeunes patriotes acquittés par la Chambre d'appel de la Cour pénale internationale (CPI), après avoir été accusés de crimes contre l'humanité.

"Oui, retenez que je suis venu ici lors du décès de la maman du président Gbagbo, je lui avais fait la promesse de passer lui rendre compte des obsèques, au cas où il ne lui était pas possible de s'y rendre physiquement. Et comme il n'était pas aux obsèques effectivement de sa propre maman, je m'étais trouvé dans l'obligation de tenir cette promesse, c'est-à-dire de passer lui rendre compte des obsèques. C'est ce que je viens de faire aujourd'hui", avait déclaré KKB.

Il faut noter que selon nos confrères d'Abidjan.net, l'adversaire d'Alassane Ouattara à l'élection présidentielle du samedi 31 octobre 2020 a promis non seulement de rencontrer Laurent Gbagbo et l'ex-chef de la galaxie patriotique, Charles Blé Goudé, mais aussi les exilés au Ghana. Nommé ministre, KKB s'est engagé à réconcilier les Ivoiriens.

Laurent Gbagbo, impatient de rentrer en Côte d'Ivoire

Pour rappel, en prélude à une rencontre entre Kouadio Konan Bertin et les parents de Laurent Gbagbo, le dimanche 24 janvier 2021 à Mama, ceux-ci lui ont fait part de leur désir de retrouver leur enfant. "Nous attendons notre fils Laurent Gbagbo. Peut-être que notre fils KKB est porteur de bonnes nouvelles, donc nous l'attendons", a déclaré le chef de terre de Mama Goli Obou Joseph.

Le géniteur de Michel Gbagbo, qui a reçu ses deux passeports (diplomatique et ordinaire) des autorités ivoiriennes, sorti victorieux devant la cour pénale, attend de rentrer dans son pays. "Le président Laurent Gbagbo a reçu ce jour deux passeports, un ordinaire et un diplomatique, des mains de madame l’ambassadeur Nogozene Bakayoko, chef de Cabinet du ministre des Affaires étrangères, et de Monsieur Abou Dosso, ambassadeur de la République de Côte d’Ivoire en Belgique. Comme il l’a affirmé lors de sa dernière interview du 29 octobre dernier sur TV5 Monde, il n’a pas à négocier ce qui revient de droit à un citoyen", avait mentionné Me Habiba Touré, avocate du père de l'instauration du multipartisme en Côte d'Ivoire.

Le camp Gbagbo a récemment annoncé qu'un comité devant accueillir le président Gbagbo a été mis en place.