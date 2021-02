Cours d’Anglais : Coach Yves Kuyo, de l’ONU à Cambridge Institute

Son nom est Yves Kuyo et il est spécialiste de l’anglais qu’il enseigne et interprète au sein de Cambridge Institute, à Abidjan, Côte d’Ivoire. Avant de poser ses valises dans la capitale économique ivoirienne, ce fan de Jimmy Cliff "son premier prof d’anglais" - comme il le dit lui-même, a bien couru les capitales du monde avant de se spécialiser dans les cours d’anglais. Afrique-sur7.fr a décidé de vous faire découvrir ce linguiste qui vient d'être recommandé par HEC PARIS comme consultant pour les préparations TOEIC (Test of English for International Communication) pour la Côte d'Ivoire et pour toute l'Afrique francophone".

Yves Kuyo, le top des spécialistes linguistiques d’Abidjan

Coach Yves Kuyo est un ivoirien d'ethnie bhete. Patron de Cambridge Institute, dont il est le Chief Learning Strategist, l’homme âgé de 60 ans s’est ouvert à Afrique Sur 7 lors d’une interview exclusive. Il a insisté sur l’importance de la langue anglaise pour tous les citoyens du monde. Ce coach d’anglais, expert en traduction, est un spécialiste de haut niveau dans son domaine. Son parcours exceptionnel l’a conduit jusqu’à l’ONU où il a été l’interprète de l’ancien secrétaire général, le Sud-Coréen Ban Ki-moon. Pour lui, avec la maitrise de l’anglais sur votre CV, vous optimisez vos chances de multiplier votre salaire par deux, trois ou plus.

Outre cette expérience à l’ONU qui n’est qu’une partie de celles qui enrichissent sa brillante carrière, Yves Kuyo a fait falloir ses services d’interprète auprès d’une dizaine de chefs d’États. Grâce à ses différents tours du globe dans le cadre de son travail, il a réalisé à quel point cette langue est incontournable, lui le francophone d’origine. Le challenge qu’il relève ces dernières années avec Cambridge Institute d’Abidjan est de rapprocher les personnes de la langue de Shakespeare.

L’anglais, il a commencé à s’y intéresser dès l’âge de 13 ans avec la musique de Jimmy Cliff. Il cherchait alors à comprendre et à interpréter les chansons du chanteur de reggae jamaïcain sur les notes de guitare de son ami Rene Obrou, son complice de toujours. « Je me suis essayé à des études d’ingénieur chimiste », nous dit-il avant de se rendre compte, aux États-Unis, en plein parcours académique, qu’il était plutôt fait pour la linguistique. Débute alors une reconversion qui l’amènera à obtenir une bourse d’études de la Côte d’Ivoire pour la Sorbonne Université de Paris.

Les choses se déroulent naturellement bien puisqu’il était déjà persuadé d’avoir trouvé sa voie. Pour coach Yves Kuyo, on n’a pas besoin d’aller à l’école pour apprendre l’anglais. « On n’a même pas besoin de faire les cours pour apprendre l’anglais », assure-t-il avant d’ajouter « l’anglais ne s’étudie pas, l’anglais s’apprend ». Selon lui, vous pouvez devenir le meilleur ami de cette langue même si elle n’est pas votre langue maternelle.

Des Professeurs pour perfectionner votre anglais

Prendre des cours d’anglais général ne vous assurera pas une rapide progression. Ses nombreux clients, des généraux de l’armée, des ministres, banques, mais aussi des élèves et étudiants, témoignent facilement de la qualité de sa méthode de cours d’anglais intensif. L’apprentissage de l’anglais avec coach Kuyo est ludique et donc efficace.

Habituellement, certains Ivoiriens optent pour des séjours linguistiques pour améliorer leur niveau d’anglais oral. Apprendre l’anglais à Abidjan, en ciblant un niveau intermédiaire, expert ou même pour devenir un interprète est possible avec Cambridge Institute, devenu en peu de temps la structure de référence dans les programmes sur mesure pour les apprenants de la langue britannique.

Traducteur senior et interprète de conférence au sein de l'Organisation des Nations unies (ONU), Yves Kuyo avait été recruté par cette institution pour son talent. Ce linguiste de haut niveau susurrait aux oreilles des chefs d’État du monde pendant les grandes réunions, discipline qui oblige à une parfaite maitrise de la prononciation. Recommandé par le monde professionnel en Côte d’Ivoire et partout en Afrique, ses prestations préparent aux tests d’anglais les plus complexes.

Pour l’apprentissage de la langue en cours individuels, pour suivre des cours à distance, que vous soyez francophone ou même anglophone, vous ciblez l’anglais business à l’oral et écrit, Cambridge Institute est votre meilleur centre de formation linguistique de Côte d’Ivoire. Une rapide compréhension orale, grâce à des cours de conversation, accélère votre apprentissage des langues.

Cambridge Institute, du meilleur coach d'anglais d'Abidjan est situé sur le Bd François Mitterrand, à la Riviera Palmeraie, non loin de Socoprix. Tél : 01 71 83 83 83 - www.cambridge-institute.ci.