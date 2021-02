Législatives 2021: Alassane Ouattara met en mission son commando

254 candidats du Rassemblement des Houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP) ont été investis, mardi, en présence du président Alassane Ouattara pour les élections législatives prévues en Côte d’Ivoire, le samedi 6 mars 2021.

Législatives : Ouattara met en mission son commando, ce qu'il demande aux indépendants RHDP

L'investiture des candidats du Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP) aux élections législatives du 6 mars prochain, a eu lieu mardi 16 février en présence du président Alassane Ouattara.

Ce commando de 254 membres dont 36 ministres issus du gouvernement de l’actuel Premier ivoirien Hamed Bakayoko, aura la lourde charge de rafler la majorité des 255 sièges que compte l’Assemblée nationale ivoirienne.

Le chef de l’exécutif dit n’avoir aucun doute sur la capacité de ses « lieutenants » à rafler la mise à leurs adversaires de l’opposition au soir de cette élection.

« J’ai confiance en chacune et en chacun d’entre vous, en vos qualités personnelles et en votre engagement collectif pour relever le défi de nous donner une large majorité à l’Assemblée Nationale ; je devrais dire, de renforcer notre majorité », a lâché le président du RHDP.

"Je suis sûr que nous allons gagner avec une grande majorité. Vous avez ma bénédiction et mon soutien. Je sais que l’Assemblée Nationale sera aux couleurs du RHDP", a poursuivi Alassane Ouattara pour ragaillardir les candidats.

Contrairement au scrutin présidentiel du 31 octobre 2020, boycotté par Henri Konan Bédié et Pascal Affi N’guessan de la coalition des plates-formes de l’opposition, le rendez-vous du samedi 6 mars enregistrera la participation de la quasi-totalité des partis de l’opposition, notamment le Front populaire ivoirien (FPI), le Parti démocratique de Côte d’ Ivoire (PDCI-RDA) et la plateforme Ensemble pour la démocratie et la souveraineté (EDS) dont le référent politique n’est autre que Laurent Gbagbo.

Pour l'ancien directeur général adjoint du FMI, Alassane Ouattara, il faut que le RHDP remporte ces élections pour faire la preuve de sa force et de son ancrage sur l’ensemble du territoire ivoirien.

Selon l’époux de la Première dame Dominique Ouattara, la victoire du Rhdp permettra à la Côte d’Ivoire d'assurer « la paix et la stabilité nécessaires à la poursuite de son développement pour le bien-être de nos populations ».

«Nous devons, à présent, relever un autre défi tout aussi important: celui de nous donner les moyens législatifs de gouverner afin de mettre en œuvre nos engagements de campagne pour une Côte d’Ivoire solidaire, prospère et en paix», a instruit le président ivoirien.

Le chef de l'État a également ordonné aux candidats indépendants, se réclamant proches de la majorité présidentielle, à renoncer à leur projet de candidatures.

"C’est dans l’intérêt du parti et c’est dans votre intérêt. En vous retirant, vous donnez plus de chance à nos candidats de remporter l’élection dans leur circonscription", a souligné le président de l’ex-Rassemblement des républicains (RDR), devenu RHDP parti unifié.