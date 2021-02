Annoncé chez Hamed Bakayoko, voici où sera l'ex-Préfet Vincent Toh Bi

L’ancien Préfet du département d’Abidjan, Vincent Toh Bi a été recruté en qualité d’expert par les Nations unies en matière de processus électoral pour la nouvelle Calédonie.

Vincent Toh Bi sollicité pour les élections en Nouvelle-calédonie, dans le Pacific-sud

Démissionnaire, il y a un peu plus de 4 mois de son poste de préfet du département d’Abidjan, Vincent Toh Bi Irié se prépare activement à rejoindre la Nouvelle-Calédonie. Ce diplômé de l’Ecole nationale d’Administration (ENA), apprend-on, a été recruté par les Nations-Unies en qualité d’expert électoral dans ce territoire d’Outre-mer français constitué de dizaines d'îles dans le Pacifique Sud. C’est fin août 2020 que le natif de Dabou avait, contre toute attente, transmis sa lettre de démission au ministère de l’Administration du territoire et de la décentralisation.

« MERCI ET... AU REVOIR. Le mercredi 26 août 2020, j’ai présenté ma démission à ma hiérarchie. Pour l’honneur et pour le respect de ma conscience, j’ai décidé de quitter mes fonctions de préfet du département d’Abidjan. Au moment où j’aborde volontairement un autre pan de ma vie, je voudrais vous dire à tous : merci et... au revoir", avait-il expliqué.

Sa démission était intervenue dans un contexte sociopolitique marqué par l’annonce du chef de l’Etat ivoirien, Alassane Ouattara, de se porter candidat à un troisième mandat à l'élection présidentielle du 31 octobre 2020. Candidature qui a suscité de violentes manifestations soldées par au moins 85 morts, près de 500 blessés et provoqué d’importants dégâts matériels.

Vincent Toh Bi Irié qui s’est confiée, depuis sa démission, une nouvelle mission, à travers l’ONG Aube Nouvelle qu’il a mise en place au plus fort de la crise électorale, tente du mieux qu’il peut, d'apporter sa pierre à la reconstruction du tissu social ivoirien, sérieusement entamé au sortir de la présidentielle du 31 octobre 2020.

« En tant que société civile, notre rôle est de contribuer à notre bas niveau, à tous les efforts pour la stabilité et le développement de nos communautés…», confiait-il à l’issue d’une visite rendue récemment à des cadres du parti de Laurent Gbagbo. Vendredi 5 février 2021, une délégation d' Aube Nouvelle était également reçue par Henri Konan Bédié, le chef de file de l’opposition ivoirienne. Vincent Toh Bi sillonne la Côte d'Ivoire depuis qu’il a quitté ses fonctions de préfet d'Abidjan, pour prôner la réconciliation auprès des populations meurtries par les violences électorales de 2020.

Vincent Toh Bi Irié a occupé plusieurs fonctions et assumé des responsabilités aussi bien en Côte d'Ivoire qu'à l' étranger. Il avait débuté au Ministère ivoirien de l'Intérieur comme Chargé de Programmes, ensuite assistant technique à la Commission chargée des élections, avant de rejoindre des organisations internationales. Il a supervisé plusieurs processus électoraux en Afrique et a exercé comme Directeur-Résident de Electoral Institute for Sustainable Democracy in Africa (EISA). C'est en 2014 qu'il a rejoint la Côte d'Ivoire pour être affecté au Ministère de l'Intérieur comme Directeur de Cabinet.

Juste après sa démission de la tête de la préfecture d'Abidjan, il avait été annoncé à la primature en tant que Directeur de cabinet du Premier ministre Hamed Bakayoko, avant que l'information ne soit démentie.