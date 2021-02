Testé positif de la covid 19 : Albert Mabri Toikeusse guéri

Bonne nouvelle pour Albert Mabri Toikeusse ! Le président de l'Union pour la démocratie et la paix en Côte d'Ivoire (UDPCI), un parti politique de l'opposition, testé positif à la covid 19 fin janvier 2021, a annoncé sa guérison à travers une publication sur sa page Facebook.

Mabri Toikeusse annonce la bonne nouvelle de sa guérison!

"Je suis au regret de vous annoncer que je viens d'être testé positif à la covid-19. Merci pour vos prières. Allah fait tout ce qui est bon en son temps et en lui nous croyons. Je vous invite à continuer de respecter les gestes barrières pour vous protéger et protéger les autres", déclarait Albert Mabri Toikeusse dans une note publiée sur les réseaux sociaux fin janvier 2021.

Des nouvelles avançaient même que l'ex-ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique devrait être évacué en France à cause de son état de santé qui s'était aggravé. Mais elles ont été vité démenties par l'un de ses proches, notamment Jean Blé Guirao. "Les frontières sont fermées en France. Donc c’est par où il est passé ? Le président lui-même a fait un post sur sa page pour dire qu’il est détecté positif à la COVID-19. Mais dire qu’il a été évacué, ce n’est pas vrai", avait répondu le cadre de l'Union pour la démocratie et la paix en Côte d'Ivoire. Mabri Toikeusse n'est pas la première personnalité ivoirienne à être frappé par la covid 19.

Un mois plus tard, Albert Mabri Toikeusse se porte mieux. Il a même annoncé sa guérison sur les réseaux sociaux. "Al hamdoulillah, après quelques jours de confinement, je suis heureux de vous annoncer que je suis redevenu négatif à la COVID-19. Merci pour vos prières. Continuons de respecter les gestes barrières pour nous protéger et protéger les autres. Que Dieu aide la Côte d'Ivoire et nous apporte Paix et cohésion nationale", a-t-il écrit.

Sidy Diallo emporté par la covid 19

Avant lui, Hamed Bakayoko, l'actuel Premier ministre ivoirien, annonçait le lundi 6 avril 2020 avoir été contaminé par la maladie à coronavirus. "Ce lundi 6 avril, j’ai été déclaré positif au test du Covid-19 suite à un prélèvement effectué dimanche. Bien que ne présentant aucun signe de la maladie, le médecin a prescrit un confinement auquel je me suis immédiatement soumis", avait écrit le chef du gouvernement sur Twitter. Le maire de la commune d'Abobo avait rappelé à la Nation ivoirienne "que le coronavirus est une maladie réelle qui se propage vite", avant de les exhorter à prendre au sérieux l'observation de toutes les mesures barrières pour se protéger.

Malheureusement, Augustin Sidy Diallo est décédé à Abidjan de la covid 19 le samedi 21 novembre 2020. Quelques jours plus tôt, l'ancien président de la Fédération ivoirienne de football (FIF) informait l'opinion au sujet de sa contamination. Le patron du ballon rond ivoirien n'a pu vaincre le mal qui l'avait atteint. Il a reçu l'hommage des autorités ivoiriennes.

L'aventure de Mabri Toikeusse avec le CNT

L'ancien ministre des Affaires étrangères d'Alassane Ouattara venait de sortir de sa cachette après l'échec du Conseil national de transition (CNT) mis en place par Henri Konan Bédié (HKB) et les opposants ivoiriens. En effet, au lendemain de l'élection présidentielle d'octobre 2020, la victoire du président sortant, le candidat du Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP), a été vivement contestée par les adversaires politiques du chef de l'Etat.

Appuyés par Guillaume Soro depuis son exil dans l'hexagone, les opposants du président Ouattara, ont décidé d'instaurer une transition en Côte d'Ivoire, mais ils se sont heurtés à une farouche résistance de la part du pouvoir ivoirien.

Devant la menace qui planait sur la tête de tous les membres du Conseil national de transition, Albert Mabri Toikeusse a préféré se terrer dans un lieu sûr. Il faut rappeler que Pascal Affi N'guessan du Front populaire ivoirien (FPI), Maurice Kakou Guikahué, secrétaire exécutif en chef du Parti démocratique de Côte d'Ivoire (PDCI) et bien d'autres figures de l'opposition, avaient été interpellés dans la foulée, avant d'être relâchés après plusieurs semaines de détention.