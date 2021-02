Hamed Bakayoko évacué en France : Voici ceux qui gèrent la Primature

Hamed Bakayoko séjourne en France depuis le jeudi 18 février 2021 à bord d'un Grumman présidentiel. Le Premier ministre ivoirien a atterri sur le sol ivoirien en vue de se soumettre à des examens médicaux. Pour l'instant, Alassane Ouattara n'a pas songé à un intérimaire. Qui gère donc la Primature en l'absence d'Hambak ?

Hamed Bakayoko évacué en France

La santé d' Hamed Bakayoko alimente actuellement l'actualité en Côte d'Ivoire. En effet, la rumeur de l'évacuation du chef du gouvernement ivoirien a longtemps enflé sur la toile avant d'être confirmée par la Primature. "Le Premier ministre ivoirien, Hamed Bakayoko, séjourne depuis le jeudi 18 février à Paris (France) pour des raisons de santé. Le chef du gouvernement y effectuera une série d'analyses médicales. Il devrait par la suite observer un repos avant de rejoindre Abidjan", apprend une note de la direction de la communication.

Il faut rappeler que le ministre d'Etat, ministre de la Défense a déjà été testé positif à la covid 19 à deux reprises. Selon des informations fournies par Jeune Afrique, le député de Séguéla souffre d'une anémie qui l'a tenu loin de ses activités politiques. Notre source ajoute aussi que le maire de la commune d'Abobo s'était auparavant soumis à des tests médicaux à l'Hôpital américain de Paris, mais les résultats n'ont rien montré. Tout ceci a conduit le président ivoirien Alassane Ouattara à lui donner un congé forcé.

Alassane Ouattara refuse de remplacer Hamed Bakayoko

Nommé à la tête de la Primature en remplacement d' Amadou Gon Coulibaly, décédé le 8 juillet 2020, Hamed Bakayoko a toujours été un homme de mission d'Alassane Ouattara. Proche du chef de l'Etat ivoirien depuis des années, celui que l'on surnomme Hambak est perçu comme l'un des fidèles lieutenants de l'ex-directeur général adjoint du Fonds monétaire international (FMI).

On se rappelle que le 26 janvier 2019, à l'occasion du premier congrès ordinaire du Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP), le grand rival de Gbagbo Laurent lui a rendu un vibrant hommage. "Hamed Bakayoko a été le premier prisonnier politique de ce pays, dès ma démission et mon départ aux USA. Hamed a été jeté en prison à cause de son attachement à la démocratie et à ma personne", a lancé l'époux de Dominique Ouattara.

Ces propos de l'unique Premier ministre de feu Félix Houphouët-Boigny démontrent à quel point il demeure attaché à Hamed Bakayoko. En l'absence de l'ex-ministre des NTIC sous le régime du Front populaire ivoirien (FPI), Alassane Ouattara refuse de nommer un intérimaire. L'ancien allié d'Henri Konan Bédié préfère se tourner vers Patrick Achi, le secrétaire général de la présidence de la République et son directeur de cabinet, Fidèle Sarassoro, pour gérer la Primature.