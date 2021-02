Abobo: Kandia Camara explique les enjeux des législatives aux populations

Candidate tête de la liste du RHDP pour les élections législatives du 06 mars dans la commune d'Abobo, Kandia Camara était sur le terrain, samedi, pour porter la nouvelle de sa candidature aux populations.

Législatives 2021: Kandia Camara confie la victoire de la liste du RHDP aux ressortissants du Gontougo et du Bounkani résidant à Abobo

Il est 15h, la vingtaine de baches installées à la place du terminus 51 à Abobo Sagbé est noire de monde. Les ressortissants du Zanzan ont effectué massivement le déplacement pour venir écouter le message du Ministre Kandia CAMARA, tête de la liste Rhdp, accompagnée d'une forte délégation.

Après les mots introductifs du 1er adjoint au maire M. Brahima OUATTARA, les chefs coutumiers ont autorisé l'ouverture de la rencontre entre la délégation du RHDP et les ressortissants de la région du Nord-est de la Côte d'ivoire.

La joie qui etait visible sur tous les regards en disait long sur la conviction des populations quant à leur adhésion au mot d'ordre délivré par les messagers du Président de la république SEM Alassane OUATTARA et du Premier Ministre Hamed BAKAYOKO.

Prenant la parole, la tête de liste a parlé à ses parents du Zanzan avec son cœur, avec réalisme pour leur présenter la situation actuelle en lien avec les élections législatives du 06 mars 2021.

En effet, certaines personnes continuent de penser que c'est gagné d'avance et qu'il n'y a pas péril à rester tranquillement chez soi le jour des élections.

Elle se voulait donc incisive, sans faux fuyant en leur montrant d'abord ce que c'est que l'élection des députés, leur important rôle de législateur et pourquoi il faut les militants et sympathisants aillent massivement voter le 06 mars.

" En tant que tête de liste, jai tenu à être ici avec vous mes parents du Gontougo et du Bounkani. Je salue toute la notabilité et les guildes religieux ici présents pour la marque de considération qu'ils me portent ainsi qu'à ma délégation. Nous sommes envoyés ici par votre frère, le Président Alassane OUATTARA et son Premier Ministre Hamed BAKAYOKO pour vous délivrer leur message. Depuis sa première visite dans le Zanzan, il a toujours bénéficié de votre affectation, de votre respect. Il en est reconnaissant et vous salue. Ensuite, vous avez toujours apporté votre soutien à sa politique et à son programme de gouvernement. Il ne vous oubliera jamais. Nous sommes venus vous rencontrer et vous annoncer que votre frère Alassane OUATTARA, le Président de la république et Président du RHDP présente une liste de 06 candidats et 6 suppléants pour lui permettre d'obtenir une majorité forte et confortable au soir du 06 mars 2021. Êtes-vous prêts pour le choix de la liste du RHDP?", a questionné Kandia Camara, avant le public, acquis à la cause du président Alassane Ouattara, ne réponde en choeur "oui".

En véritable pédagogue, "la Péré nationale" a montré aux populations leurs rôles pour la poursuite du programme de développement économique et social amorcé par son Excellence monsieur Alassane OUATTARA.

Une bonne nouvelle accueillie avec des applaudissements nourris: la réhabilitation en cours du tronçon Agnibilekro- Bondoukou demandée par le Chef de l'État. La cérémonie s'est achevée par la présentation de la liste qu'elle conduit.