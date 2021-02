Un navire infesté de contaminés au Covid-19 au large d'Abidjan

La situation sanitaire liée à la pandémie de la Covid-19 est de plus en plus alarmante en Côte d'Ivoire. Outre la montée vertigineuse des cas de personnes contaminées de cette pneumonie virale, le ministère ivoirien de la Santé informe qu'un navire qui vient d'accoster dans les eaux ivoiriennes, a à son bord, de nombreux membres de son équipage atteints de cette maladie respiratoire.

Covid-19 : Le ministre Aka Aouélé place un « Cordon sanitaire » autour d'un navire au Port d'Abidjan

11 mars 2020, depuis l'apparition du patient zéro, la Côte d'Ivoire connait une flambée du nombre de personnes contaminées à la Covid-19. Les autorités ivoiriennes, à travers le Conseil national de sécurité (CNS), avaient réussi, dans un premier temps à contenir l'épidémie dans son épicentre d'Abidjan, avant que des cas n'apparaissent à travers d'autres villes de l'intérieur du pays. Aussi, depuis l'explosion de la seconde vague, il y a eu une résurgence de cette maladie aux symptômes grippaux, avec des contaminations par dizaines, voire des centaines au fil des jours;

À en croire le dernier rapport livré par les services du ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, Dr Eugène Aka Aouélé, la Côte d'Ivoire compte, à la date du 21 février 2021, 32 026 cas confirmés, dont 30 589 personnes guéries, 186 décès et 1 251 cas actifs.

C’est dans cette atmosphère de psychose généralisée liée à la santé publique en Côte d’Ivoire, avec son lot de contaminations au Coronavirus et le vaccin qui tarde à venir, que le ministère de la Santé de Côte d'Ivoire annonce, à travers un communiqué, dont Afrique-sur7 a reçu copie, qu’un navire fait une escale au Port autonome d'Abidjan (PAA), depuis le dimanche 21 février 2021, avec à son bord « plusieurs cas de Covid-19 ».

Mais loin d'alarmer la population ivoirienne, eu égard à la courbe épidémique croissante, le ministre ivoirien indique qu’ « un cordon sanitaire a été établi dans le périmètre de stationnement du bateau par les autorités médicales ivoiriennes en vue de mettre en oeuvre le protocole en la matière ». Aussi, cette mise en quarantaine a-t-elle pour principal objectif d’empêcher la propagation du virus en dehors du navire.

Le ministre de la Santé a, pour ce faire, mis en place un dispositif adéquat pour que les cas recensés sur ce navire puissent recevoir des soignants en vue d’endiguer l’épidémie. Et ce, conformément aux dispositions internationales en matière d’assistance et de secours à navire en détresse.

À noter que, sous la supervision de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), des vaccins contre le virus de la Covid-19 ont été trouvés par des autorités sanitaires et autres laboratoires à travers le monde. Des campagnes de vaccinations sont d’ailleurs en cours à l’échelle planétaire, chaque pays allant à son rythme, afin de freiner la progression de l’épidémie, d’autant plus que les foyers de transmission et le taux de mortalité constituent un véritable casse-tête chinois.

Toutefois, pour empêcher que le pic de l’épidémie atteigne des records, comme c’est le cas dans certains pays, les autorités ivoiriennes continuent de sensibiliser les populations sur les mesures barrières, notamment se laver les mains au savon ou à l’aide d’un gel hydroalcoolique, tousser dans des mouchoirs jetables, garder une distance physique d’au moins un mètre, porter un cache-nez.

En cas de nouveaux cas d’infectés, ceux-ci doivent être signalés pour une prise en charge efficiente par des structures spécialisées. Les hospitalisations étant faites sous la surveillance des autorités étatiques. Tout en attendant la prochaine campagne de vaccination annoncée, certaines populations s’interrogent toutefois sur l’efficacité du vaccin. La psychose aidant à cet état d'esprit paranoïaque eu égard aux affres de la maladie à travers le monde.