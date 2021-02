Esso Koffi Franck (candidat indépendant à Agboville S/p): "Si je suis élu député..."

Candidat indépendant aux élections législatives du 6 mars 2021 dans la circonscription électorale d’ Agboville sous préfecture, Esso Koffi Franck est confiant quant à ses chances de rafler la mise à ses adversaires au soir de cette échéance électorale. Un défi certes grand mais pas irréalisable pour le natif de Wahin (Agboville) qui n'arrive pas en territoire inconnu. Dans l’interview qu’il a accordée à la rédaction d’Afrique-sur7.fr, le jeune et dynamique candidat laisse transparaitre sa sérénité et son ambition à porter « dignement » la voix de ses parents d’Agboville à l'Assemblée nationale. Son « mental de fer » et sa proximité d'avec les populations de la circonscription, sont ses principaux atouts dans cette bataille électorale qui enregistra également la participation du député sortant Nando M’bollo Martin, candidat de EDS (proche de Laurent Gbagbo), et Yapi Jacques, candidat du RHDP (parti dirigé par le président Alassane Ouattara).

Esso Franck, candidat à Agboville S/p: "Il faut envoyer un autre fils plus dynamique au parlement"

Vous êtes candidat aux législatives pour la circonscription électorale d’Agboville sous-préfecture, dans l' Agneby-Tiassa. Qu’est-ce qui motive cette candidature ?

Je voudrais vous dire merci pour cette opportunité d’expression. Je suis Esso Koffi Franck. Je suis de Wahin et candidat titulaire dans la circonscription d’ ‘’Aboudé, Attobrou, Guessiguie, Grand-Morié, Loviguié, Oress-Krobou, Commune et sous préfecture, Agboville sous préfecture’’. Mon suppléant se nomme Okoma Okoma Jean-Claude et il est d’Attobrou. Ma candidature à ces élections législatives, s’explique naturellement par le désir de me mettre à la disposition de mon peuple et de porter sa voix à l'Assemblée nationale. Je suis donc candidat pour représenter dignement mon peuple au parlement.

Quel est le principal atout du candidat Esso Franck, quand on sait qu’il aura face à lui des poids lourds comme Nando M’bollo Martin d’ EDS et Yapi Jacques du RHDP, ou encore Adou Gbalé du FPI ?

Moi, je ne dirai pas poids lourds, ce sont plutôt des adversaires comme tout autre que nous entendons battre au soir du 6 mars prochain. Nous avons l’avantage d’être jeune, constant et très proche de nos populations, contrairement à ces soi-disant poids lourds.

Ne les craignez-vous pas ?

Pas du tout car je les connais parfaitement. C’est la troisième fois que nous nous affrontons. J’ai pris le temps de les étudier et j’ai bonne foi de ce que cette année sera la bonne.

Avez-vous les moyens pour atteindre vos objectifs ?

Bien sûr que oui ! À commencer par mon mental de fer.

Quelles sont les actions déjà menées sur le terrain afin d’obtenir l’adhésion des populations ?

Je ne ferai pas comme l’autre qui donne la nuit et qui l’expose au grand jour. Sinon j’ai plusieurs actions sociales à mon actif et plusieurs actions politiques. Je peux citer la tournée de sensibilisation sur les limites de la loi fondamentale à la veille du referendum de 2016, la tournée de sensibilisation et de mobilisation pour le renouement des cartes d’identité nationales et le recensement sur la liste électorale. J’ai également participé à la résolution de crise entre élèves; ce qui a permis d’ éviter des affrontements inter-communautaires dans la ville d’Agboville, etc…

Croyez-vous réellement en vos chances de sortir victorieux au soir du 6 mars prochain ?

J’y crois fermement et je pense que mes adversaires en sont conscients. Je l’ai dit plus haut que je suis à ma troisième participation, et avec mes actions sur le terrain, je vous assure que j’ai laissé des traces qui me seront profitables.

Pour vous, le changement, c’est donc maintenant ?

Moi, je ne parlerai pas de changement. Je pense plutôt à une alternance, car le rôle du Députe reste inchangé. Il faut envoyer un autre fils plus dynamique au parlement et la population le réclame vivement.

Au soir du 06 mars, si la Commission électorale indépendante (CEI) vous déclare vainqueur de la circonscription 001. Quelle est la première action que vous posez en tant qu’élu ?

Je commencerai par redorer l’image de notre chefferie traditionnelle de sorte à faire ressortir son coté sacré que nous avons connu dans notre enfance. J’ai également des propositions de loi dans les domaines de l’ Education, la Santé et l’Agriculture. Dès les premières sessions, je vais les introduire et suivre « leur route ». C’est ça le rôle d’un député, observer les difficultés de ses parents et de transformer la résultante de ces difficultés en proposition de loi.

Vous êtes jeune et candidat, quel est votre message à l’endroit des populations y compris de la jeunesse d’ Agboville ?

À toute la population et à la jeunesse, j’appelle à l’union et à une unité d’action pour une expression commune. J’invite notamment les populations à venir massivement aux différents meetings, rassemblements ou rencontres, dont les programmations seront communiquées très bientôt. Et, je sais d'avance compter sur la maturité politique des citoyennes et des citoyens de notre belle cité pour que les joutes électorales prochaines se déroulent de la meilleure des façons.