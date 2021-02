Côte d’Ivoire: La mairie de Danané dévoile le “ Riz Danané ” 100% ivoirien

En présence de son partenaire technique, Daniel Oulaï William, Ceo de Grainothèque, Dr Ouattara Lacina, maire de la commune de Danané, a présenté, mardi à la presse, un échantillon du riz local dénommé “ Riz Danané ”, produit par des femmes paysannes du département de Danané, dans l’Ouest de la Côte d'Ivoire.

“ Riz Danané ”, le nouveau riz local parfumé de Côte d’Ivoire

Des grains longs et fins doublés d’un parfum épicé, le “Riz Danané” a fait son entrée dans le paysage du riz blanchi produit localement par les agriculteurs ivoiriens, notamment ceux de la région du Tonkpi dans l’Ouest de la Côte d'Ivoire.

“En prélude du lancement des activités de la plateforme CI20, nous avons été reçus par le Dr Yeo Lassina, chargé des études au ministère de la riziculture. Nous avons profité pour offrir le premier échantillon du riz produit par des femmes paysannes de la commune de Danané au ministre de la riziculture. Plus qu'un sac de riz, nous vous permettons de voyager au pays Dan à travers les motifs du pagne traditionnel", dixit Daniel Oulaï, concepteur et promoteur de Grainothèque, la banque à semences, partenaire technique de la mairie de Danané dans le cadre du projet de valorisation du riz Danané.

Cultivé abondamment dans des Bas-fonds dans la commune de Danané, mais aussi dans plusieurs autres localités de la région du Tonkpi, le “riz Danané” rime avec les plats typiquement locaux que vous trouverez fréquemment à la carte des restaurants.

Soutenu par la Mairie de la commune et Daniel Oulaï, Fondateur de la start-up Grainothèque, une banque de semences végétales et animales, basée en Côte d'Ivoire, le label ‘’Riz Danané’’ est produit avec des pratiques biologiques et un savoir-faire traditionnel unique.

“Reconnu pour sa qualité, c’est un riz à grain long originaire de Danané. De bonne saveur, le “Riz Danané” présente des caractéristiques de grains beaucoup plus longs que larges. Il s'allonge encore pendant la cuisson. Il ne gonfle pas assez, reste fin et ne colle pas, offrant ainsi une expérience inégalée au consommateur. Son parfum épicé est reconnaissable entre tout”, vantent les promoteurs.

Daniel Oulaï, passionné de l’agriculture, s’est investi depuis quelques années dans la recherche de solutions pour la revalorisation du secteur agricole en Côte d'Ivoire à travers des formations et de multiples projets à destination, notamment des jeunes des milieux ruraux. Il a pour ambition de réinventer l’activité agricole et permettre aux agriculteurs de renforcer leurs productivités.

CEO de Grainothèque, organisation basée à Man en Côte d’Ivoire qui soutient l’agriculture paysanne pour renforcer la souveraineté alimentaire fondée sur la biodiversité, Daniel Oulaï est le lauréat du Prix de l’entrepreneur africain dans la catégorie positive impact.

Fondée en 2016, Grainothèque développe des solutions pour préserver des semences variétales des plantes nourricières locales et intègre des solutions pour la lutte naturelle contre les ravageurs et maladies des plantes.

C'est à ce partenaire technique expérimenté que la mairie de Danané dirigée par le dynamique maire Dr Ouattara Lacina, a mis sa confiance pour promouvoir cette richesse agricole provenant des bas-fonds de la région du Tonkpi, baptisée Riz Danané à consommer surtout sans modération.