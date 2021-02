Reprise de la Ligue 1 ivoirienne, le tirage au sort effectué

Le Comité de normalisation de la Fif a convoqué les dirigeants des clubs de Ligue 1 ce jeudi 25 février au siège de la Fédération Ivoirienne de Football (FIF) afin de procéder au tirage au sort de la constitution des deux poules.

Reprise de la Ligue 1: Les choses se précisent

Lors d’une conférence de presse animée le vendredi 12 février 2021 au siège de la Fif à Abidjan-Treichville, Mme Dao Mariam Gabala, présidente du comité de normalisation de la FIF, a fait le point de la situation trouvée à son arrivée à la tête de l'instance nationale du football. ‘’Nous avons trouvé une institution certes vivante mais très malade, à genoux et qui a des difficultés à respirer, paralysée à moitié. Nous avons trouvé une institution où en termes de gouvernance, les membres n’avaient plus confiance en la tête…‘’, a-t-elle témoigné.

‘’Devant ce constat de symptômes, devant le fait que c’est une institution qui était asphyxiée financièrement et par le manque de compétitions, dû à la Covid-19, nous avons décidé de dire qu’il faut donner de l’oxygène à l’organisme de l’institution et ensuite faire un diagnostic complet pour savoir quelles sont les causes réelles des soucis de santé qu’a cette institution. De ce fait, nous avons décidé de relancer les championnats. La Ligue 1 débutera le 19 mars; la ligue 2 débutera le 26 mars; la D3 et le championnat féminin débuteront en Avril‘’, a annoncé Mme Dao Mariam Gabala, plus que jamais déterminée à faire en sorte que le championnat national de football reprenne ses droits.

A cet effet, le Comité de normalisation dirigé par Mme Mariam Dao Gabala a convoqué les dirigeants des clubs de Ligue 1 ce jeudi 25 février au siège de la Fédération Ivoirienne de Football (FIF) afin de procéder au tirage au sort de la constitution des deux poules. En voici le contenu:

Poule A

1-FC SAN-PEDRO,

2- ES BAFING,

3-AFRICA SPORT D'ABIDJAN

4- SC GAGNOA

5-AFAD D'ABIDJAN

6-USC BASSAM

7- ASI D'ABENGOUROU

Poule B

1-RACING CLUB ABIDJAN

2- STELLA CLUB D'ADJAME

3-, ASEC MIMOSAS

4-SOA

5- BOUAKÉ FC

6-SOL FC D'ABOBO

7-AS TANDA