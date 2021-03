Législatives du 6 mars au Plateau: Bendjo a-t-il lâché Jacques Ehouo ?

Député sortant de la commune du Plateau et candidat du PDCI-EDS (opposition) aux élections législatives du 06 mars 2021, Jacques Ehouo Gabriel a-t-il été lâché par son parrain et prédécesseur à la tête de la mairie du Plateau, Noel Akossi Bendjo?

Législatives du 6 mars au Plateau : Quand Bendjo met Jacques Ehouo dans le doute face à OD et Sawegnon

Sale temps pour le député-maire en fonction du Plateau? Selon des sources dignes de foi, Jacques Ehouo est en très mauvaise posture à l’approche des législatives du 06 mars, en raison d’un vide inattendu qui se fait autour de son projet de réélection. Et pourtant, jusqu’à mars 2019 et à son installation en tant que maire de la commune du Plateau, celui-ci se réclamait toujours de l’héritage et de la vision politique de Noël Akossi Bendjo, son oncle, révoqué de la tête de la mairie du Plateau en août 2018.

Les observateurs attentifs de l’histoire de ces dernières années du Plateau, savent le lien étroit qu’entretenaient ces deux hommes, le ‘’père’’ ayant ouvert la voie et préparé le chemin politique au ‘’fils’’ en l’adoubant littéralement au nez et à la barbe de ses potentiels successeurs, dont Parfait Kouassi, actuel président de la BRVM et fidèle de Bendjo de l’époque du courant de la rénovation du PDCI jusqu'à leur progression au Conseil municipal de la commune la plus huppée de la Côte d’Ivoire.

Au Plateau, la plupart des habitants des différents quartiers, sont unanimes sur le fait que Jacques Ehouo est un pur produit d’Akossi Bendjo qui l’aura monté de toutes pièces. Mais, après l’accession au poste de Maire et deux années de gestion de la mairie, beaucoup d’eau semble avoir coulé sous les ponts. On sentait déjà quelques tensions entre les deux hommes quand l’actuel Maire a commencé à dégommer de leurs postes, à peine quelques mois après son installation, les responsables nommés par son prédécesseur.

Des grincements de dents avaient suivi, et certaines des victimes avaient déjà répandu des indiscrétions sur la température des relations entre l’oncle et le neveu. Le pourrissement de l’ambiance avait fait les choux gras de la presse dont certains médias n’avaient pas hésité à écrire que l’actuel maire flirterait avec le pouvoir RHDP présenté comme le ‘’bourreau politique’’ de son oncle en exil en France depuis lors.

A la mairie du Plateau, il se raconte que Jacques Ehouo a coupé littéralement le cordon avec son oncle et tient ce dernier très éloigné de sa gestion. Une bien curieuse attitude qui a surpris Akossi Bendjo lui-même. Aujourd'hui, alors que la campagne pour les législatives du 6 mars, bat son plein, l’atmosphère entre les deux hommes, a fini par établir qu’il y a réellement problème entre le ‘’père’’ et son ‘’fils’’. Surtout que, lors des élections municipales au Plateau en 2018, tous les observateurs ont été témoins de l’implication personnelle et farouche de l’ancien maire dans la campagne pour booster son successeur.

Noel Akossi Bendjo avait marqué sa présence en déroulant tout son réseau au service de celui qu’il aura proposé pour porter le flambeau de son parti. Cet engagement a tiédi et des brouilles semblent effriter les relations entre le parrain et le filleul. A quelques jours des législatives, Bendjo préfère regarder de loin le jeune loup qu’il a lancé dans la politique, se débattre seul face à l’ogre RHDP conduit par le duo de choc Ouattara Dramane dit OD et Fabrice Sawegnon.

Point de Bendjo dans le déroulement de la campagne. Un membre de l’actuel Conseil municipal proche de l’ex-maire est formel sur ce froid glacial. « Jacques a été méchant et ingrat envers son mentor. Il se comporte comme s’il avait tout obtenu de lui-même alors que c’est faux. Les gens sont mécontents, il a suspendu les aides que son oncle apportait à certaines personnes. Ce qui expliquerait le silence de l’autre du côté de l’Europe, et l’indifférence de bien de pro-Bendjo encore dans son entourage. De toutes les façons, il dit qu’il est ce qu’il est par sa propre force. Il n’a donc pas besoin de notre soutien », murmure, sous le couvert de l'anonymat, le Conseiller désabusé.

Un fait est certain, l’ex-maire se montre très distant et stoïque au moment où se joue la bataille pour le maintien du fauteuil du Plateau qu’il aura contribué à conquérir. Bendjo regarde indifférent son filleul qui pourrait perdre son immunité parlementaire et s’exposer aux poursuites judiciaires en suspens, engagées contre lui depuis même sa prise de fonction.

Au Plateau, les rumeurs vont bon train et il se raconte que les nouvelles amitiés politiques et le positionnement flou de l’actuel maire vis-à-vis de l’opposition ou du pouvoir, ont achevé de l’éloigner de son oncle. Toute chose qui pourrait effriter l’électorat de l’opposition qu’il représente face à des adversaires plus que jamais unis et déterminés à lui ravir d'abord la députation mais en 2023, la mairie.

"Nous sommes confiants parce que nous avons une histoire avec chacune des populations; nous sommes confiants parce que le Plateau, c'est OD. Cette commune a une histoire particulière avec OD. Au soir du 6 mars, les candidats malheureux devraient pouvoir féliciter le vainqueur. Tout en espérant que le vainqueur ce soit nous parce que nous avons un lien fort avec cette commune", s'était vanté, samedi, OD, le candidat du Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP).

Bendjo a-t-il vraiment lâché son poulain Jacques Ehouo ? Bien malin qui pourrait y répondre…