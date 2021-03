Législatives-Bondoukou : Tanoh Kouassi communie avec les jeunes

Tanoh Kouassi Thomson, candidat indépendant aux élections législatives dans la circonscription de Bondoukou (nord-est de la Côte d'Ivoire), a communié avec les populations de ladite localité. C'était le mardi 2 mars 2021 à l'occasion d'un concert du groupe zouglou VDA (Voix des anges).

Les législatives auront lieu le samedi 6 mars 2021. Mardi 2 mars, à l'occasion de la campagne électorale pour ces prochaines élections, la ville de Bondoukou a connu une ambiance particulière. Et pour cause, le candidat aux législatives Tanoh Kouassi Thomson, à la conquête des électeurs, a offert un concert gratuit aux habitants de cette localité située à 400 km d'Abidjan, la capitale économique ivoirienne. C'est le groupe zouglou VDA (Voix des anges), très en vogue actuellement, qui a eu l'honneur de faire vibrer les parents de M. Tanoh Kouassi.

L'objectif de ce concert, souligne le candidat Tanoh Kouassi, est de célébrer l'amour et de promouvoir la cohésion et la solidarité au sein des populations. Le public (environ 5000 personnes), composé en majeur partie de jeunes, n'a pas boudé son plaisir. Pitch et Jim, les deux membres du groupe musical VDA, ont égayé les mélomanes à travers de belles mélodies sorties tout droit de leur répertoire.

Tanoh Kouassi Thomson, le parrain du concert, vient là de frapper un grand à quelques jours des législatives qui auront lieu le samedi 6 mars 2021. En effet, en présence des deux suppléants Kouakou Sécré François, d' Awa Diabagaté et du directeur de campagne Kamagaté Soulé, les jeunes de Bondoukou ont scellé une alliance avec le candidat Tanoh. Ils ont pris l'engagement de voter pour le candidat indépendant.

Pour sa part, Kossonou Christelle, la présidente du comité d'organisation du concert et son équipe n'ont ménagé aucun effort pour offrir un show de qualité aux ressortissants de la localité du Bondoukou.

Tanoh Kouassi Thomson, cadre de la région du Gontougo, est expert dans les régies financières et président de l'ONG Actions Plus.