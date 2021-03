Côte d'Ivoire: Ce que Gbagbo demande avant son retour à Abidjan

L’ex-chef d’Etat ivoirien, Laurent Gbagbo, s’est adressé aux militants d’Ensemble pour la démocratie et la souveraineté (EDS), la plateforme politique dont-il le référent.

Laurent Gbagbo à ses partisans: "Je serai bientôt avec vous !"

Dans une déclaration rendue publique par son parti, l’ex-pensionnaire de la prison de Scheveningen à la Haye, confirme l’imminence de son retour en Côte d’Ivoire, après une dizaine d’absence en raison de ses déboires judiciaires à la Cour pénale internationale (CPI). « Après dix longues années d’absence du pays et suite à mon acquittement par la Cour Pénale Internationale, je serai bientôt avec vous », a rassuré l’ex-président ivoirien, Laurent Gbagbo.

Il a par ailleurs délivré un message de compassion aux victimes des différentes crises qui se succédées dans le pays, dont la plus récente est la crise électorale de 2020 qui a fait au moins 85 morts, près de 500 blessés et d’importants dégâts matériels. « Je sais les souffrances que vous avez endurées en mon nom et au nom du peuple de Côte d’Ivoire. C’est pourquoi, je voudrais rendre hommage à toutes les victimes, à tous ceux et toutes celles qui ont perdu la vie dans la lutte pour la démocratie dans notre pays », s'est exprimé l’époux de Simone Gbagbo.

« Je ne saurais passer sous silence la mort tragique du jeune N’GUESSAN Koffi Toussaint, décapité à Daoukro à l’occasion des manifestations contre le 3è mandat. Je pense également à tous ces prisonniers politiques militaires et civils, en particulier aux jeunes dont le Secrétaire Général adjoint KOUA Justin, porte- parole du Parti », a-t-il poursuivi.

C’est en novembre 2011 que l’ancien président ivoirien, défait à la suite d'une crise post-électorale sanglante, a été transféré devant la Cour pénale internationale (CPI). Inculpé pour des faits graves de crimes de guerre et crimes contre l’humanité, l’ex-homme fort d’ Abidjan a été jugé et acquitté en première instance, en même temps que Charles Blé Goudé, son ancien ministre de la Jeunesse, au terme d’un procès qui a duré près de 8 ans.

En liberté conditionnelle à Bruxelles en Belgique, il est en attente d'un éventuel procès en appel, après que la procureure Fatou Bensouda s'est opposée à la décision de son acquittement. Gbagbo Laurent qui est entré en possession de ses passeports diplomatique et ordinaire, ne cache pas sa volonté de regagner au plus vite la Côte d'Ivoire.

Ses proches annoncent son retour pour la mi-mars prochaine et le géniteur de Michel Gbagbo compte dès son retour à Abidjan, prendre toute la place qui est la sienne, dans le processus de réconciliation nationale, en panne sèche depuis des décennies. « Avec mon retour, je compte prendre ma place dans le processus de réconciliation nationale et contribuer au rétablissement des liens de fraternité, de convivialité et de solidarité qui ont toujours caractérisé notre peuple », a-t-il promis.

À noter que les juges de la Chambre d’appel devraient rendre leur décision concernant l’appel interjeté par le bureau de l’accusation contre l’acquittement des deux Ivoiriens, d’ici fin mars prochain. Mais en attendant, le fondateur du FPI demande à ses partisans de se rendre massivement dans les urnes pour faire gagner l’opposition au soir des élections législatives du 6 mars prochain.

« Dans cette perspective et à l’occasion des élections législatives du 6 mars 2021, j’exhorte tous nos concitoyens à porter massivement leurs suffrages sur nos candidats (EDS) dans les circonscriptions électorales où nous sommes soit seuls, soit en alliance avec le PDCI-RDA », a instruit l’ancien chef de l'Etat ivoirien.