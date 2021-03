Adama Bictogo aux populations d’Agboville: "Je ne parle pas l’Abbey mais..."

La mobilisation était au rendez-vous au quartier-village d’Obodjého (Agboville) le lundi 1er mars 2021, avec Adama Bictogo et Abou Anne Marie, les candidats du RHDP. En effet, depuis l’ouverture de la campagne pour les législatives du 06 mars prochain, ce sont des meetings, des parades et des concerts d’artistes chanteurs qui se succèdent dans le chef-lieu de l’Agnéby-Tiassa.

Adama Bictogo : « La chance d’Agboville, aujourd’hui est d’avoir Dimba et moi au sommet dans ce pays »

Partout où les candidats du Rassemblement des houphouétistes pour démocratie et la paix (RHDP) sont passés, ils ont appelé les populations à leur accorder leur confiance pour la continuité dans l’excellence. « Obodjého-Château a toujours été la place mythique pour ceux d’entre nous qui avons grandi à Agboville. Je suis avec vous ce soir car je suis votre fils. Je ne suis pas plus que ce que je suis. Je ne peux pas et je ne dois pas être interprété autrement. Je suis ici pour dire simplement que depuis que Dimba et moi, sommes mis ensemble, les choses bougent et bougent bien en termes de développement et d’accompagnement », a souligné le directeur exécutif du RHDP, candidat à sa propre succession dans la circonscription électorale d’Agboville commune.

Pour lui, les populations n’ont rien d’autre à faire que de les bénir Dimba Pierre et lui afin qu’Agboville devienne l’une des villes les plus belles de la Côte d’Ivoire, les 5 années à venir. « Chers parents, on ne vous demande rien d’autre que nous faire confiance mais surtout, de nous bénir. Et l’une des bénédictions qu’on peut avoir de vous, c’est non seulement de nous voter, aujourd’hui. De nous voter en 2023, nous voter en 2025 et de nous voter encore et encore parce que la chance que Agboville a aujourd’hui, est d’avoir Dimba et moi au sommet dans ce pays. C’est une chance qu’il faut aller chercher à l’époque d’Ernest Boka. Il faut remonter pendant plusieurs décennies en arrière pour espérer avoir cette chance », a confié Adama Bictogo.

Le directeur exécutif du RHDP affrontera dans les urnes, le 06 mars 2021, 7 autres candidats dont Fleur Esther Aké M’Bo Hohonon, candidate EDS-PDCI. « Chers parents, vous me connaissez bien. Vous nous connaissez, alors saisissez cette chance », a ajouté le candidat du parti présidentiel.

« Peut-être que je ne parle pas l’Abbey comme certains. Mais, il n’y a pas plus Abbey que moi, il n’y a pas un enfant qui aime plus Agboville que moi. Ma vie est à Agboville…Tout ce que nous vous demandons, c’est de nous renouveler votre confiance le 06 mars. Si vous voulez nous aider mon frère Dimba et moi, c’est de voter pour le duo Bictogo Adama et Abou Anne Marie pour le développement d’Agboville », a conclu "Le diamant noir".

Tizié T.

Correspondant régional