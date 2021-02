Adama Bictogo: "Nous devons être élus pour 5 ans comme Ouattara"

En course pour un autre mandat dans la circonscription électorale d’Agboville commune, Adama Bictogo, directeur exécutif du RHDP, a promis d’intensifier les actions de développement s’il est réélu. C’était ce samedi 27 février 2021, à la place Henri Konan Bédié de la ville, lors du lancement de sa campagne pour les législatives du 06 mars prochain.

Adama Bictogo: ''Populations d’Agboville (...)vous avez déjà voté dans votre cœur et par amour pour moi ''

« Je tiens à féliciter toutes les femmes, toutes les amazones qui se sont engagées aux cotés de mon frère Dimba Pierre pour porter cette campagne. C’est grâce à vous que nous nous retrouvons, aujourd’hui, ici pour non seulement aller vers vous chers parents, mais surtout de gagner, de gagner et de gagner », a déclaré Adama Bictogo.

Avant de révéler : « Chers parents, vous êtes pour moi ma force, mon inspiration. Vous êtes aujourd’hui, mon socle. Et ce socle est celui de l’amour, de la fraternité. Vous êtes l’expression même de ce que je suis ».

Pour le directeur exécutif du RHDP, au vu des nombreux chantiers de développement en cours à Agboville et partout dans l’Agnéby-Tiassa, les populations doivent continuer faire confiance à Dimba Pierre et à lui.

« Ce n’est pas être député qui est vraiment notre objectif mais c’est parce qu’on sait qu’être député ici à Agboville non seulement ça donne la force à Alassane Ouattara mais ça lui donne aussi la force de nous aider à vous aider. Parce que nous, on ne peut pas vous aider si on n’a pas la confiance de celui qui permet de faire des routes, de vous donner l’eau potable, de construire des centres de santé, de donner des écoles et même de donner des emplois », avait lancé le directeur exécutif du Rassemblement des houphouétistes pour la démocratie et la paix, les 12 et 13 février dernier, lors de rencontres qu’il a accordées aux communautés ethniques à Agboville.

Le patron du groupe SNEDAI a, par ailleurs, appelé militants et sympathisants venus de toute la région, à la paix et à la cohésion sociale.

« Populations d’Agboville, je suis simplement venu vous dire que le 06 mars, vous devez voter. Et je sais que vous avez déjà voté dans votre cœur et par amour pour moi. Je vous demande de vous mobiliser massivement ce jour-là, jeunes, femmes et hommes de toutes les composantes sociales, ethniques et politiques pour exprimer votre devoir civique. Nous devons gagner le vote du 06 mars pour permettre à mon frère Dimba et moi de poursuivre ce que nous avons commencé en matière de développement. Alassane Ouattara a été élu pour 5 ans. Donc, nous aussi nous devons être élus pour 5 ans parce que nous devons encore multiplier par 10, le développement à faire », a-t-il promis.

Tizié T.

Correspondant régional