Akoupé-Becouefin: La CEI épingle un "faux" candidat aux législatives

Pour "faux et usage de faux", le nommé Atse Wilson Stevens, candidat indépendant dans la circonscription d’Akoupé-Bécouéfin, a été retiré par la CEI, de la liste définitive des candidats habilités à prendre part au scrutin législatif du samedi 6 mars 2021.

Législatives: La CEI débusque un "fraudeur" sur la liste définitive des candidatures

À Akoupé, le candidat indépendant Atse Wilson Stevens a été retiré par la Commission électorale indépendante (CEI) de la liste définitive des candidats aptes à concourir, le 6 mars prochain, aux élections législatives de 2021. L’ Institution que dirige le magistrat Coulibaly-Kuibiert, reproche à ce dernier, l'utilisation ''d’artifices frauduleux'', pour modifier son identité, alors que son statut de commissaire à la Commission électorale régionale du GOH, ne lui donnait aucunement le droit de se porter candidat à l'élection.

« En usant d’artifices frauduleux pour modifier son identité dans sa déclaration formelle de candidature, Monsieur Atse Atse Wilson Desmond a pu se faire inscrire sur la liste des candidats en violation des dispositions de l’article 21 de la loi sur la CEI, qui interdit pourtant aux membres de cette Institution d’être candidats à une élection organisée par la CEI », informe la CEI, dans un communiqué publié ce mercredi 03 mars.

Selon l'institution chargée de l'organisation des élections, le mis en cause avait réussi à tromper la vigilance des commissaires de la CEI et du Conseil constitutionnel, en déposant son dossier de candidature sous un faux nom.

« Au regard de ce qui précède, la Commission électorale indépendante décide du retrait de Monsieur Atse Wilson Stevens de la liste définitive des candidats retenus pour l’élection des députés du 06 mars 2021 dans la circonscription électorale n°145, Akoupé-Becouefin, communes et Sous-Préfectures, et ce, sans préjudice des mesures disciplinaires et des poursuites pénales qu’elle se réserve le droit d’engager à l’encontre de Monsieur Atse Wilson Stevens », indique le communiqué signé de Soumaïla Doumbia, 2e secrétaire permanent du bureau de l’organe électoral.

La CEI tient à rassurer toutefois les autres candidats de la circonscription n° 145, que l’exclusion du sieur Atsé Wilson, n'impactera aucunement leur positionnement sur le bulletin officiel de vote le jour du scrutin.