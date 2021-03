Législatives-Anyama : Ces deux indépendants qui veulent créer la surprise

Avec un projet politique bien établi, Boli Aimé Narcisse et Touré Youssouf, tous deux candidats indépendants aux élections législatives, sont convaincus de leurs chances de rafler la mise à leurs adversaires au du samedi 6 mars prochain.

Législatives-Ayama : L'ambitieux projet politique des candidats indépendants Boli Aimé et Touré Youssouf

Porter dignement la voix des populations de la circonscription électorale d’Anyama et Broffodoumé, commune et sous-préfecture, tel est l’ambition qui guide la candidature de Boli Aimé Narcisse et Tour Youssouf, au scrutin législatif du samedi 6 mars 2021. Pour y parvenir, ces deux candidats indépendants, titulaires de la liste ENSEMBLE POUR LA PAIX, veulent compter sur un « original et ambitieux » projet politique. « Convaincues de l'originalité et de l’importance de notre projet politique, les populations d'Anyama et de Brofodoumé, commune et sous-préfecture, nous éliront pour représenter plus dignement les populations de la nation toute entière à l'Assemblée nationale. À ce titre, nous ferons un bon usage de notre mandat national car le peuple ivoirien mérite d'être mieux servi », ont-ils exprimé dans une déclaration commune.

« Ce peuple a désormais, besoin de vrais porte-paroles à l’Hémicycle pour la meilleure défense de ses intérêts par la société civile affranchie contre les tristes pesanteurs et révoltantes contraintes de partis politiques », font-ils savoir. Et de poursuivre : « La crédibilité de nos engagements réside dans notre détermination à œuvrer inlassablement à l'adoption de lois provenant de l’esprit réel du peuple imposant le respect à tout élu, afin d'éloigner, dans sa sacrée mission politique, de l’esprit des prédateurs et aventuriers corrompus qui prennent tristement en otage le bonheur de nos populations et le vrai développement de notre beau pays ».

Il s’agira donc, dans le cadre de la mise en œuvre de leur offre politique de procéder à la création d’un Comité de contrôle des actions politiques (CCAP), lequel organe sera composé de tous les leaders d’opinion issue de la société civile. « Il sera décentralisé et imposera à chaque élu de signer dans la transparence et publiquement, un engagement sur l'honneur, qui lui imposera la prise en compte ,permanente, de l'aspiration de toutes les couches sociales, sans aucune discrimination. Ce comité sera le lieu de consultations populaires avant toute décision importante régissant la vie de la nation. Il se réunira ordinairement tous les six mois (06 mois) soit deux (02) fois par an », révèlent-ils des tâches qui seront attribuées à ladite CCAP, une fois mis en place.