Plateau : Voici qui de OD ou Jacques Ehouo gagnera les législatives

L’élection législative au Plateau, centre des affaires, focalise l’attention et alimente les gorges chaudes dans la capitale ivoirienne et même au-delà.

Élections législatives au Plateau : Ce qui se dessine sur le terrain

Samedi 6 mars 2021, les électeurs de la circonscription du Plateau iront choisir leur député. Selon ce que nous observons sur le terrain, l’élection pourrait se jouer entre le député sortant Jacques Ehouo, candidat de l’opposition et Ouattara Dramane dit OD du parti au pouvoir. Analysons les forces et les faiblesses de ces deux hommes : Jacques Ehouo a pour principale force le fait qu’il est député sortant et par ailleurs maire de la commune.

Il a été élu aux législatives de 2016 et ensuite aux municipales de 2018, c’est dire qu’il a réussi à vendre une offre politique par deux fois aux électeurs du Plateau. C’est un "cheval" qui a déjà gagné deux courses. Jacques Ehouo, c’est aussi l’homme de la rue, celui des "djosseurs de nama", des petits cireurs, avec qui il entretient des relations apparemment fortes.

Le premier magistrat du Plateau a néanmoins des handicaps sérieux. Son mentor, l’ex maire Akossi Bendjo, en exil en France, semble lui avoir retiré son soutien dans cette bataille. Ce proche d'Henri Konan Bédié qui s’était engagé pleinement dans la victoire de 2018 se montre très silencieux cette fois-ci. Autre chose, le député sortant Ehouo semble avoir déçu plus d’un au sein de la belle machine qui l’a porté à la mairie du Plateau en 2018. L’engouement de cette époque sur les réseaux sociaux et dans les rues n’est plus perceptible.

En plus, le boycott de l’enrôlement des militants du FPI/EDS qui le soutiennent dans cette élection risque de porter préjudice à Jacques Ehouo. Dernier élément qui pourrait compromettre les chances du député sortant : la candidature de N’Cho Albert. L’ex-directeur technique de la mairie du Plateau se présente comme un gros danger pour Jacques Ehouo, car les deux candidats se partageraient selon nos sources le même électorat non résidant appelés Hors-Zone. Discret dans la campagne, N’cho s’attèlerait à un véritable travail de fond sur l’électorat de Jacques Ehouo.

Ouattara Dramane part avec l’avantage d’avoir un électorat naturel RHDP acquis à sa cause et réputé fidèle. Il jouit en plus du soutien des partisans de son colistier Fabrice Sawegnon qui a réussi à mobiliser un électorat propre de près de 7000 voies en 2018 face au même adversaire. En plus, le candidat OD, pour ce que nous avons pu observer, chasse avec aise sur le terrain ethnique de son adversaire aves des soutiens important dans la communauté Atchan notamment dans le village de Locodjro, qui compte beaucoup d’inscrits sur la liste électorale du Plateau.

Pour finir, il faut dire que même si l’homme ne s’est pas fait conaitre de l’opinion nationale, il est bien implanté sur le terrain depuis 1994. Ce qui compliquera la tâche du candidat du RHDP sera d’abord le fait que lui n’est qu’à sa première élection au Plateau en tant que candidat alors qu’il affronte un adversaire bien rodé. Deuxièmement, le Plateau est un bastion historique du PDCI-RDA et son adversaire a en plus les soutiens de l’opposition uni. OD devra fortement s’employer pour réussir le pari de changer la donne politique dans cette commune. Comme on le voit, le prochain député du Plateau sera le candidat qui réussira à rassurer, à mobiliser et à discipliner son électorat.