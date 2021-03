Plateau: Boycotté dans sa propre commune, ce que Jacques Ehouo demande

En lice pour les élections législatives du samedi 6 mars 2021, le député sortant et maire de la commune du Plateau, Jacques Ehouo a dû délocaliser son meeting de clôture de sa campagne électorale.

Législatives-Plateau: Pourquoi le meeting de clôture de Jacques Ehouo a été interdit

Député sortant du Plateau et candidat à sa propre succession, Jacques Ehouo a pour principale force le fait qu’il est député sortant et par ailleurs maire de la commune.

Le candidat du PDCI-RDA, parti dirigé par Henri Konan Bédié, a été élu aux législatives de 2016 et ensuite aux municipales de 2018, c’est dire qu’il a réussi à vendre une offre politique par deux fois aux électeurs du Plateau.

C’est un "cheval" qui a déjà gagné deux courses. Selon des observateurs, Jacques Ehouo, c’est aussi l’homme de la rue, celui des "djosseurs de nama", des petits cireurs, avec qui il entretient des relations apparemment fortes.

Jeudi 04 mars, alors que son meeting de clôture de campagne était prévu à la Cité policière du Plateau, le candidat soutenu par les partis de l'opposition dont FPI/EDS, s'est vu refusé l'espace bien qu'il soit pourtant le maire de la commune.

N'empêche! Le meeting de clôture du candidat Jacques Ehouo s’est finalement tenu à son quartier général (QG). Une interdiction de dernière minute de la police nationale qui a obligé l’équipe de campagne à délocaliser le meeting de clôture.

Selon des informations, il semblerait que le RHDP, le parti au pouvoir et principal adversaire du fils spirituel de l'ancien maire Noël Akossi Bendjo, avait également prévu de faire son meeting de clôture dans la même cité.

"La suspension des Meeting du RHDP et du PDCI a été prise à l’issu de deux (02) réunion avec les autorités compétentes. Au cours de ces deux réunions, le PDCI a refusé catégoriquement de partager l’espace de la cité policière (lieu identifié par les deux partis), de signer un pacte de non violence et de s’accorder avec le RHDP pour que chaque parti sécurise efficacement sa manifestation", confie une source proche du parti dirigé par le président Alassane Ouattara.

C'est donc par mesure de prudence que les responsables de la cité policière du Plateau, ont décidé de refuser l’accès au PDCI et au RHDP qui souhaitaient organiser leurs meetings sur la même esplanade.

Qu'à cela ne tienne! C’est après une parade spectaculaire à pied, dans les rues du Plateau, que le candidat du PDCI et EDS a retrouvé ses nombreux militants survoltés à son QG qui a refusé du monde.

Allocutions et ambiances se sont alternées avant que le Député sortant du Plateau et candidat à sa propre succession ne prenne la parole. Jacques Ehouo a invité les populations du Plateau à aller voter massivement pour lui ce samedi 06 mars 2021, comme elles l’ont fait en 2016 et en 2018.

Témoin et acteur des événements qui ont émaillé les élections municipales de 2018 à la suite desquelles il fut élu maire, le successeur d'Akossi Bendjo a demandé aux populations de veiller sur les résultats du vote.

Là encore, les jeunes du Plateau ont profité de l’occasion pour marquer leur soutien au candidat d'Henri Konan Bédié, qui jouit du soutien de la plateforme politique EDS de Laurent Gbagbo.

C'est confiant de sa victoire ce samedi, que Jacques Ehouo Gabriel a esquissé quelques pas de danse au milieu de la foule en liesse, mettant ainsi fin à sa campagne électorale.