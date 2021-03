Agboville: "Aké M’Bo Fleur a été choisie par les présidents Gbagbo et Bédié"

À un jour du vote pour les élections législatives du 6 mars prochain, M’Bolo Nando Martin, candidat à sa propre succession dans la circonscription électorale d’ Agboville sous-préfecture, a affiché son soutien sans faille à la candidate EDS-PDCI Agboville commune, Fleur Esther Aké M’Bo Hohonon.

M’Bolo Martin depuis Agboville: ''Le tout n’est pas de choisir un député, mais il faut choisir un bon député''

Candidat de la coalition de l’opposition EDS-PDCI, M’Bolo Martin a appelé les populations à œuvrer pour la victoire des candidats Fleur Esther Aké M’Bo Hohonon et Meney Édi Michel Obodji, au scrutin législatif du samedi 6 mars 2021.

Il l’a fait savoir, jeudi 4 mars, lors du meeting de clôture de celle qu’il appelle affectueusement "Ma petite sœur", à la place du carrefour Château au quartier-village Obodjého(Agboville).

« Il était très important que je vienne soutenir ma petite sœur. Il était important que je vienne vous dire ce soir que le candidat de votre fils M’Bolo, c’est ma petite sœur Fleur Aké M’Bo. Je la soutiens. Je suis venu vous demandez de porter votre choix sur Aké M’Bo Fleur », a indiqué d’entrée, M’Bolo Martin.

Avant d’ajouter : « Vous savez, le tout n’est pas de choisir un député. Mais, il faut choisir un bon député. Un député qui va venir comme moi, défendre vos intérêts. Le député qui ne va pas à l’Assemblée nationale siéger pour défendre ses propres intérêts. Et, c’est ce que vous avez eu dans la commune d’Agboville. À Agboville, vous avez choisi 4 députés et parmi eux, il y en a 3 qui sont partis au restaurant du RHDP. Votre fils M’Bolo est le seul à avoir résisté à la tempête ».

Pour le président du groupe parlementaire Vox populi, les Agbovillois ne doivent plus confier leur destin à un parlementaire qui ne pourra pas les défendre.

« Chers parents, vous devez faire très attention. Faites attention ! Vous avez besoin de personnes qui sont là pour travailler pour vous, qui sont là pour défendre vos intérêts, qui sont là pour faire voter des lois qui vont vous aider demain à améliorer votre quotidien. Par exemple, pour qu’il n’y ait plus d’inscription en ligne, d’inscription physique, d’inscription parallèle. Des députés qui pourront lutter contre la cherté de la vie. Ce sont ce genre de députés dont vous avez besoin. Non ! Vous n’avez pas besoin de députés qui ne siègent jamais à l’Assemblée nationale et qui attendent le moment des élections pour venir vous distribuer de l’argent. Non ! Ce n’est pas comme ça que ça fonctionne », a-t-il prévenu.

« Chers parents, il faut que tout Agboville se mobilise pour porter ma petite sœur, Aké M’Bo Fleur, au soir du 6 mars. Elle a été choisie par les présidents Gbagbo et Bédié. Alors, votez-la massivement pour qu’Agboville dise non à ce système qui vous fragilise, qui vous appauvrit », a conclu M’Bolo Martin.

Tizié T.

Correspondant régional