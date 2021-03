Législatives ivoiriennes: Benjamin Tehe appelle à sanctionner le RHDP

Les législatives ivoiriennes auront lieu le samedi 6 mars 2021. Benjamin Tehe, cadre de Liberté et démocratie pour la République (LIDER), lance un message aux électeurs afin de sanctionner le régime du Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP) dans les urnes.

Législatives ivoiriennes : le mot d'ordre de Benjamin Tehe

Délégué régional à l'implantation LIDER (Liberté et démocratie pour la République) Allemagne et Autriche zone 3, Benjamin Tehe est un farouche opposant au régime d'Alassane Ouattara. Proche de Mamadou Koulibaly, il estime que les législatives ivoiriennes représentent une belle occasion pour donner un vote sanction au camp Ouattara. Ce partisan de l'ancien président de l'Assemblée nationale sous l'ex-président Laurent Gbagbo plaide pour un nouveau visage de l'hémicycle ivoirien.

"Dans ces législatives, vous verrez des ministres, des maires dans la course. Quand votre trésorier devient commissaire aux comptes et vice-versa, qui contrôle qui ? Il faut à un moment donné qu’on arrête de donner de mauvais exemples aux jeunes générations et se plaindre du malaise que vit notre société. Rien n’est spontané, tout ce qui nous arrive est le fruit d’un long processus de mal gouvernance depuis les indépendances. Il faut qu’on n’y mette fin une fois pour toutes et ces législatives devraient être un point de départ de ce changement", a laissé entendre Benjamin Tehe.

Concernant la région du Cavally, dont il est originaire, le délégué départemental de LIDER a appelé ses parents à tourner définitivement la page du RHDP, la formation politique au pouvoir.

"Il faut sanctionner tous les fils et filles du Cavally qui ont pactisé avec l’oppresseur pour nous plonger dans la désolation et la misère. Le salut du Cavally est dans l’opposition, raison pour laquelle il faut rester sur les lieux de vote jusqu’au dépouillement et à la proclamation des résultats. Personne ne doit nous voler notre victoire", a déclaré M. Tehe la veille des législatives ivoiriennes.

Pour Benjamin Tehe, le peuple ivoirien doit comprendre que la force des grandes démocraties du monde réside dans le régime parlementaire, les débats contradictoires. "L’engouement autour de ces législatives est une projection vers le changement et le rétablissement de l’ordre constitutionnel, c’est d’ailleurs pour cette raison qu’il faut que les Ivoiriens se mobilisent pour arracher ce parlement au RDR-RHDP", a ajouté le politicien ivoirien.