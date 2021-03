Plateau: Hamed Koffi Zarour "Que OD, s’il est élu député, reste fidèle"

A 48 heures des opérations électorales du 6 mars 2021, Hamed Koffi Zarour se retire de la course au fauteuil de député du Plateau. Le candidat est désormais un soutien du candidat du Rhdp, Ouattara Dramane dit OD. L’homme d’affaires qui s’était également rétracté à la présidentielle de 2020, a donné les raisons de ce nouveau revirement dans une déclaration lue devant la presse au Cercle du rail Plateau, le jeudi 4 mars, dernier jour de campagne.

Législatives au Plateau: Hamed Koffi Zarour rejoint OD pour ses valeurs

Hamed Koffi Zarour explique qu’il n’est pas dans une ambition personnelle et que de toutes les façons, sa candidature se justifiait par sa volonté d’apporter un bien-être aux populations du Plateau à travers la solidarité.

Cette vision-là, fait-il savoir, est la même que celle du candidat du Rhdp, Ouattara Dramane. « Au regard des réalités et de la convergence de notre vision, de nos idées et des valeurs que nous portons avec d’autres candidats, nous avons donc pris la décision d’apporter notre soutien au projet et à la vision que porte le candidat Ouattara Dramane pour sa proximité avec la nôtre », fait valoir Koffi Zarour dans sa déclaration.

Il n’aura pas le temps de faire campagne aux côtés de son nouvel allié. Toutefois, il appelle ses partisans et ses électeurs à donner leurs voix le 6 mars à Ouattara Dramane. Koffi Zarour nuance toutefois sa prise de position.

Ce soutien, insiste-t-il, n’est pas une adhésion aux idéaux du Rhdp. L’homme connu pour sa vision de partage et de solidarité, veut garder sa ligne indépendante à équidistance des partis politiques.

Puis Hamed Koffi Zarour d’inviter son ex-concurrent à rester l’homme qu’il est et à ne pas changer s’il est élu.

« j’invite le candidat Ouattara Dramane, s’il est élu député à rester fidèle à ses engagements de proximité et de justice sociale. Nous lui demandons de faire des propositions et d’être le député qui porte la parole et les aspirations des populations du Plateau », souligne-t-il.