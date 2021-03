EISA-Centre Carter: "Le découpage électoral présente des distorsions"

La mission d'observation internationale EISA-Centre Carter a noté, dans son rapport préliminaire d'observation des élections législatives du 6 mars dernier, "un taux de participation des électeurs, "assez bas".

Législatives 2021: EISA-Centre Carter note "un scrutin inclusif dans un cadre apaisé"

L’Institut national pour une démocratie durable en Afrique (EISA) et le Centre Carter ont, dans le rapport préliminaire de leur mission conjointe d’observation des élections législatives du samedi 6 mars dernier, noté une faible affluence des populations ivoiriennes vers les bureaux de vote. « Nous avons constaté que le taux de participation était assez bas », a indiqué Denis Kadima.

Selon lui, le ‘scrutin n’a pas connu un engouement particulier des électeurs ». La mission internationale d’observation électorale conjointe de l’ EISA-Centre Carter, note par ailleurs le deroulement du scrutin dans un contexte socio-politique calme et apaisé. "L’accord politique du 29 décembre 2020 qui fait suite aux violences électorales liées à l’élection présidentielle du 31 octobre 2020, a considérablement contribué au dégel du climat politique et à l’organisation d’élections inclusives avec de nouvelles dynamiques politiques au sein de l’opposition", estime la mission.

EISA et Centre Carter ont déployé 20 équipes à travers le pays pour observer le vote et le dépouillement dans 293 bureaux de vote. Les opérations de vote se sont déroulées dans le calme et les procédures ont été globalement bien respectées dans les bureaux de vote observés. Toutefois, estime la mission, le manque d’organisation dans la distribution des cartes d’électeur à quelque peu contribué à ralentir les opérations de vote. EISA et Centre Carter notent par ailleurs que la clôture du scrutin et les opérations de dépouillement, se sont déroulés dans le calme et sans incident.

Les membres des bureaux de vote ont respecté les procédures permettant aux représentants des candidats et aux observateurs, d’avoir un bon accès et une visibilité adéquate du processus. En outre, "contrairement aux procédures, le président n'a pas annoncé les résultats à haute voix dans 25% des bureaux de vote et les feuilles de résultats n'ont pas été affichées dans 60% des bureaux de vote", a fait observer la mission.

"La mission a eu accès à toutes les salles de saisie des résultats, à l'exception de celle de Daloa (ouest), où les observateurs ont dû retourner", a indiqué M. Denis Kadima, invitant les acteurs politiques ivoiriens à inscrire leurs actions dans le cadre de la loi. "Un total de 52% des bureaux de vote observés, ont ouvert à l'heure tel que prévu.

39% des bureaux de vote ont ouvert avec un retard de 15 à 45 minutes et 9% entre 8h45 et 9h, principalement du fait de la "désorganisation" et du retard dans la livraison du matériel électoral, note également la mission. Au titre des recommandations, la mission encourage la Commission électorale indépendante (CEI) à rendre compte de sa gestion du processus électoral et à publier en temps voulu toutes les décisions et arrêtés relatifs à l'élection des députés y compris sur la transmission et la proclamation des résultats".

La mission a par ailleurs pointé du doigt, le découpage électoral qui présente des distorsions flagrantes au niveau de la représentativité. « Le découpage électoral présente des distorsions au niveau de la représentativité de chaque siège et nécessite une harmonisation avec les obligations internationales et consacrent le principe de l’égalité des suffrages », a relevé la mission d'observation internationale EISA-Centre Carter.