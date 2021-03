Béoumi: Battu par le parti de Bédié, Sidy Touré (RHDP) fair-play

Sidi Tiémoko Touré, le candidat du Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP), a adressé ses félicitations à son adversaire, le candidat du PDCI-RDA, sorti victorieux à Béoumi, à l’issue des législatives du 6 mars dernier.

Législatives-Béoumi : Le ministre Sidi Touré (RHDP) félicite Me Blessy Jean Chrisosthome pour sa victoire

En Côte d’ Ivoire, les élections législatives du samedi 6 mars 2021 se sont déroulées dans un contexte socio-politique relativement apaisé avec à la clef, des surprises et non des moindres au soir du scrutin. Plusieurs ministres de la République sont tombés face à des candidats pour le moins inattendus.

C’est le cas à Béoumi où le ministre Sidi Tiémoko, candidat du Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP), parti dirigé par le président Alassane Ouattara, a mordu la poussière face à son adversaire du Parti démocratique de Côte d’Ivoire (PDCI-RDA), Blessy Jean Chrysosthome.

Sur un total de 15 561 voix, le représentant du parti d’ Henri Konan Bédié a recueilli 10 538 voix contre 3978 pour le cadre de l’ex-Rassemblement des républicains (RDR). Une véritable déconvenue pour le député sortant qui reste malgré tout, fair-play face à son adversaire de l’opposition.

« La démocratie reste et demeure l'expression de la voix du peuple. Le samedi 06 mars 2021, le peuple de Béoumi a exprimé sa voix dans les urnes. Le choix est différent de celui d'il y a cinq années », a reconnu le membre du gouvernement.

« Nous tenons donc à ce stade du processus électoral, à adresser toutes nos félicitations à nos frères, Maître BLESSY Jean-Chrysostome et Joachin N'Guessan, du PDCI pour leur victoire », a-t-il félicité.

Le porte-parole du gouvernement a, par ailleurs, tenu à rassurer les populations sur la disponibilité de son équipe, à continuer à travailler pour la construction et le développement du département de Béoumi.

« Notre équipe et nous, tenons à dire merci à toutes les personnes qui ont cru en nous et en notre projet. Nous rassurons nos frères et sœurs de notre engagement entier et indéfectible à continuer de travailler pour la construction et le développement de notre beau département », s'est-il exprimé.

Selon des missions d’observation internationales, le scrutin s’est tenu dans un cadre apaisé, transparent et inclusif. La proclamation des résultats provisoires se poursuit au niveau de la Commission électorale indépendante (CEI). Et le parti présidentiel ( RHDP) se démarque avec une avance considérable face à ses adversaires de l’opposition.