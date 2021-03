Côte d'Ivoire: Décès d'Hambak, ce qui s'est passé à la Primature jeudi

Le décès du premier ministre de Côte d'Ivoire, Hamed Bakayoko, a créé une onde de choc partout dans le pays, voire dans le monde entier.

Décès du Premier Ministre de Côte d'Ivoire, Hamed Bakayoko: Ses collaborateurs de la Primature prient pour le repos de son âme

Moins d'un an seulement après le décès du premier ministre Amadou Gon Coulibaly des suites d’un arrêt cardiaque, notre pays la Côte d'Ivoire est de nouveau en deuil.

Hamed Bakayoko, un des piliers du régime Ouattara, s'est éteint le mercredi 10 mars 2021 à l'âge de 56 ans. Le Premier ministre ivoirien, récemment revenu d’une visite privée en France, avait été évacué, le jeudi 18 février, vers le pays d’Emmanuel Macron afin d’y subir des examens médicaux.

Mais face à la gravité de son état de santé, il a ensuite été transféré en Allemagne d'où il a succombé. "Notre pays est en deuil. J’ai l’immense douleur de vous annoncer le décès, du Premier Ministre, Hamed Bakayoko, Chef du Gouvernement, Ministre de la Défense, ce mercredi 10 mars 2021, en Allemagne, des suites d’un cancer", a informé le président de la République, Alassane Ouattara.

"Je rends hommage au Premier Ministre, Hamed Bakayoko, mon fils et proche collaborateur, trop tôt arraché à notre affection. Le Premier Ministre Hamed Bakayoko a servi la Côte d’Ivoire avec dévouement et abnégation. C’était un grand homme d’Etat, un modèle pour notre jeunesse, une personnalité d’une grande générosité et d’une loyauté exemplaire. Je voudrais, au nom du Gouvernement et en mon nom personnel, présenter mes condoléances les plus émues à son épouse, à ses enfants, à la grande famille Bakayoko, à toutes les familles alliées ainsi qu’à l’ensemble des Ivoiriens", a renchéri le chef de l'État ivoirien.

Depuis l'annonce du décès du député de Séguéla (nord de la Côte d'Ivoire) et maire de la commune populaire d'Abobo (Abidjan ), les hommages pleuvent à travers le monde.

De Laurent Gbagbo, actuellement en résidence conditionnelle à Bruxelles, à Henri Konan Bédié, en passant par l'ancien président de l'Assemblée nationale ivoirienne, Guillaume Soro; tous ont eu un mot pieux à l'endroit de l'illustre disparu.

Jeudi 11 mars 2021, dès le lendemain de l'annonce du décès, Directeur de Cabinet du Premier Ministre, Emmanuel Ahoutou Koffi, le personnel de la Primature et des structures sous tutelle ont pris part à Abidjan, à une cérémonie de recueillement et de prières pour le repos de l’âme du Premier Ministre ivoirien, Hamed Bakayoko.

« J’ai souhaité que nous nous retrouvions, ce jour, pour nous recueillir et formuler quelques prières pour le repos de l'âme du Premier Ministre Hamed Bakayoko, afin que le Tout-Puissant miséricordieux l’accueille dans son paradis. Et qu’Il réconforte ceux qu’il laisse derrière lui, c’est-à-dire sa famille biologique et tous ceux qui lui sont chers. Une pensée également à l’endroit de sa famille professionnelle de la Primature et de la Défense qu’il laisse également dans l’affliction », a déclaré Emmanuel Ahoutou Koffi.

Selon la Primature de Côte d'Ivoire, il s’en est suivi des prières d’intercession du personnel (chrétien et musulman), afin que le Seigneur pardonne à l’illustre disparu ses fautes. Dans l'après-midi, le Cabinet a présenté ses condoléances aux familles Bakayoko et alliées.

Le Conseiller Spécial Daouda Ouattara, en sa qualité de porte-parole de la délégation, a loué les qualités humaines, morales et professionnelles du Chef du gouvernement.

Quant au porte-parole de la famille éplorée, Bébé Bakayoko, il a exprimé la gratitude des siens pour cet élan de compassion et d'empathie suite au deuil qui les touche.

Nommé le 30 juillet 2020 en qualité de Premier Ministre, Hamed Bakayoko a su restaurer un climat de confiance avec les acteurs politiques. Toute chose ayant abouti à la tenue d'élections législatives inclusives le samedi 06 mars 2021.