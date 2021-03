Du nouveau sur la maladie du majordome d'Hamed Bakayoko !!!

Le décès d'Hamed Bakayoko continue de susciter des commentaires aussi bien dans la capitale économique ivoirienne, Abidjan, que dans la presse ivoirienne, panafricaine et même internationale. Marwane Ben Yahmed, Directeur de publication de Jeune Afrique, est pour sa part revenu sur l'étrange maladie qui ronge Nestor, le majordome du désormais ancien Premier ministre ivoirien.

Après les rumeurs sur son empoisonnement, voici comment se porte Nestor, le cuisinier de feu Hamed Bakayoko

10 mars 2021, la nouvelle est tombée, implacable et douloureuse pour les Ivoiriens. Le Chef du gouvernement de Côte d’Ivoire est en effet décédé des suites d’un cancer fulgurant, 20 jours après son évacuation en France, puis son transfert en Allemagne après la dégradation de son état de santé. Alassane Ouattara, le président ivoirien et président du Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP), a aussitôt produit un communiqué pour annoncer cette tragique nouvelle à ses compatriotes.

La dépouille de l’ancien ministre de l’Intérieur et de la Sécurité de Côte d’Ivoire, membre fondateur de l’ex-Rassemblement des républicains (RDR), est arrivée à Abidjan, le samedi, suscitant à nouveau de nouvelles salves d’émotions et de consternation au sein de la classe politique ivoirienne et dans la Nation ivoirienne tout entière. Un deuil national de huit jours a d’ailleurs été décrété par la Présidence ivoirienne.

Ce lundi, débute la présentation des condoléances à la famille du défunt chef du gouvernement ivoirien, avant son inhumation, vendredi prochain, à Séguéla. Mais en attendant cette difficile séparation du ministre de la Défense, Député de Séguéla et Maire de la commune d’Abobo, d’avec d’avec les siens, une autre affaire a resurgi à propos de son décès.

Il s’agit de la maladie de son majordome, Nestor, qui, selon des informations qui fusent çà et là sur les réseaux sociaux, l’infortuné serait tombé malade en même temps que son patron. Et d’autres langues de conclure en un empoisonnement de ce membre du personnel de maison de feu Hamed Bakayoko. Les mêmes sources qui affirment d’ailleurs que le premier magistrat d’Abobo aurait également été victime d’empoisonnement.

Marwane Ben Yahmed, Directeur de publication de Jeune Afrique, par ailleurs très proche de l'ancien locataire de la primature d’Abidjan Plateau, qui a révélé la maladie du majordome, a tenu à faire une mise au point sur ce qu’il avait dit de cette affaire, comme pour se dédouaner de tout ce qui se raconte dans cet État africain, pays phare de l’Afrique de l’Ouest.

« Je répète pour ceux qui ont du mal à comprendre : j’ai écrit (il suffit de relire...) que Nestor avait été souffrant (palu ?). Mais que la rumeur de l’empoisonnement courait à Abidjan (il est facile de vérifier qui l’a lancée). Mais que Hamed n’y croyait pas », a tweeté le confrère, avant de rassurer ses followers sur la santé du Majordome : « Nestor va bien. »

Hamed Bakayoko, faut-il le noter, était le maître artificier de la réconciliation après l’éclatement de la dernière crise ivoirienne. Les partis politiques de l’opposition avaient en effet appelé à des manifestations contre un troisième mandat du chef d’État Alassane Ouattara. La période électorale a pour ce faire été émaillée de violences.

Mais sous la houlette du Golden Boy, le Parti démocratique de Côte d’Ivoire (PDCI) de l’ancien président Henri Konan Bédié, le Front populaire ivoirien (FPI) de l’ex-président Laurent Gbagbo, le parti présidentiel, le RHDP, la société civile s’étaient retrouvés autour d’une table de discussion avec le gouvernement de la République de Côte d’Ivoire. Ce dialogue politique a permis la tenue des élections législatives, du 6 mars dernier, dans un climat apaisé.