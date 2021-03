Bictogo trahit un secret sur Hamed Bakayoko et enfonce les ministres RHDP

Un giga-concert sera organisé, mercredi 17 mars 2021 au stade olympique d’ Ebimpe, dans le nord d’ Abidjan, en hommage à Hamed Bakayoko, le Premier ministre ivoirien décédé subitement le 10 mars dernier à Fribourg en Allemagne des suites d’un cancer fulgurant. L'on note par ailleurs un léger changement dans le programme des obsèques.

Adama Bictogo: "Hamed Bakayoko est l’un des rares ministres de la Sécurité et de la Défense qui a su ..."

Au stade olympique d’ Ebimpé, dans le nord-ouest d’ Abidjan, la capitale économique ivoirienne, se tiendra mercredi 17 mars 2021, un giga concert organisé en hommage au défunt Premier ministre Hamed Bakayoko, décédé la semaine dernière. Des artistes de renommée internationale venant tant de la Côte d’Ivoire que d’autres pays d’ Afrique, rendront un dernier hommage artistique à ce ancien féru de la musique.

Le ministre Touré Mamadou en charge de la promotion de l’ Emploi des jeunes, par ailleurs président du Comité d’organisation des obsèques du défunt chef du gouvernement ivoirien, a donné l’information, lundi, lors d’une conférence de presse. Au nombre des artistes internationaux annoncés à cette cérémonie d’hommage, Maître Gims, Sidiki Diabaté, Koffi Olomidé, Fally Ipupa, Vegedream et bien d’autres.

Au plan local, l’ex-Conseiller du président Alassane Ouattara chargé de la Jeunesse a informé de la présence de la star ivoirienne du reggae, Alpha Blondy. En Zouglou, il y aura la présence de Bilé Didier, du groupe Zouglou Makers; et en Coupé décalé, Serge Beynaud, le Molare et bien d’autres. Le ministre Mamadou Touré a rassuré que toutes les mesures ont été prises pour garantir la sécurité des uns et des autres.

« Le Premier ministre Hamed Bakayoko était l’ami de beaucoup de militants des autres partis politiques. Il est l’un des rares ministres de la Sécurité et de la Défense qui a su maintenir ses relations avec tout le monde. Il a su manier le bâton et la carotte et créer un climat de confiance lors du dialogue politique. Aujourd’hui, nous devons le célébrer et là, je m’adresse aux jeunes », a témoigné Adama Bictogo, Directeur exécutif du Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP).

Après cette nuit d'hommage, le corps du maire de la commune d' Abobo, sera transféré, le lendemain jeudi vers Séguéla, sa ville natale, où il sera inhumé vendredi dans la stricte intimité familiale. On note par ailleurs un léger changement dans le programme des obsèques. La cérémonie du septième jour qui était initialement prévue dimanche à la grande Mosquée de la Riviera golf, aura finalement lieu à la Mosquée Falikou Diaby d' Abobo.

C’est le mercredi 10 mars 2021 que le chef du gouvernement ivoirien Hamed Bakayoko a tiré sa révérance, moins d'un an seulement après le décès de son prédécesseur Amadou Gon Coulibaly en juillet 2020. Un deuil qui frappe de plein fouet toute la Côte d'Ivoire, particulièrement le chef de l’ État Alassane Ouattara et son épouse Dominique Ouattara dont le défunt était le filleul.

Le Parti démocratique de Côte d’Ivoire (PDCI-RDA), dirigé par l’ancien président Henri Konan Bédié; le Front populaire ivoirien (FPI) de Laurent Gbagbo et l’ancien chef rebelle Guillaume Soro, ont tous salué la mémoire de ''l'homme d’État" qu’était feu Hamed Bakayoko.