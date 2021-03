Deuil: L' étrange hommage de Samba David au PM Hamed Bakayoko

Ex-détenu politique, l’activiste de la société civile, Samba David, a rendu hommage à son ancien « geôlier », l’ex-Premier ministre ivoirien, Hamed Bakayoko, décédé soudainement la semaine dernière des suites d’un cancer fulgurant.

Le décès subit le mercredi 10 mars 2021 du Premier ministre ivoirien, Hamed Bakayoko, des suites d’un cancer de foie, ne laisse indifférent personne sur l’échiquier politique ivoirien, même pas ceux dont-il fut le geôlier après la chute en avril 2011, de l’ex-président ivoirien, Laurent Gbagbo. Malgré ses trois années passées en détention à la Maison d’arrêt et de correction d’ Abidjan (MACA, 2015-2018), à la fin desquelles il indique être ressorti avec une insuffisance cardiaque, l’activiste Samba David n’est pas resté en marge de l’élan de compassion qui a cours en Côte d’Ivoire depuis la disparition brutale du chef du gouvernement.

Dans une déclaration dont copie est parvenue à la rédaction d’Afrique-sur7, le premier responsable de la Coalition des indignés de Côte d’Ivoire, exprime certes son ressentiment mais déclare avoir pardonné à celui qui fut de son vivant, l’un des piliers du régime du président ivoirien, Alassane Ouattara.

« M. Le premier ministre, je voudrais cependant vous exprimer nos ressentiments, nous vos ex prisonniers. Si aujourd'hui, nous demandons un procès contre vous pour ce que nous avons subi à travers vos services et forces parallèles, vous ne serez pas là pour vous défendre. Si nous exigeons maintenant un dédommagement pour tout ce que nous avons perdu durant ce temps de détention arbitraire, vous ne le ferez pas, parce que couché à jamais ! Si aujourd'hui, on demande votre simple pardon de vive voix, ce serait peine perdue parce que vous n'avez plus de voix. Vous n'êtes plus là, hélas... vanité des vanités... Mais certaines de vos victimes sont encore là, malgré les séquelles de votre maltraitance. Et nous vous accordons notre pardon », s'est exprimé Samba David.

S’inclinant devant la mémoire de l’illustre disparu, Samba David a déclaré ceci: « Puisse Dieu se souvenir de vos bonnes œuvres et vous recevoir à sa droite (…) Comme vos victimes décédées, nous prions que Dieu vous reçoive dans son royaume céleste et fortifie votre épouse et vos enfants. Au delà de l'homme politique, je voudrais saluer votre parcours, votre volonté d'aller de l'avant...partir de rien pour être au sommet. C'est une grande leçon de vie que vous nous avez donnée et nous nous en serviront », a confié le candidat malheureux aux dernières élections législatives du 06 mars 2021.

Né le 8 mars 1965 à Adjamé, l’ancien maire de la Commune d’ Abobo, par ailleurs membre du directoire du RHDP, est décédé le 10 mars dernier en Allemagne, à l’âge de 56 ans. Un hommage national lui a été rendu ce mercredi à la Présidence au Plateau. Sa dépouille mortelle sera transférée jeudi à Séguéla, sa ville natale, et l'inhumation, prévue le lendemain vendredi dans la stricte intimité familiale.