Cérémonie de distinction : l’OAPBG récompense Oga Serge Pacôme

C’est à Agboville, ville située au sud de la Côte d’Ivoire, que s’est tenue la toute première cérémonie de distinction dédiée aux acteurs leaders de développement de la région de l’Agneby Tiassa. M. Oga Serge Pacôme, PDG de l’entreprise ECOBAT, a été récompensé par l’Observatoire Africain pour la Promotion de la Bonne Gouvernance (OAPBG) pour ses initiatives positives dans sa région.

Oga Serge Pacôme, leader de développement de l’Agneby Tiassa

L’initiative de l’Observatoire Africain pour la Promotion de la Bonne Gouvernance (OAPBG), qui récompense les actions de développement qui sont des opérateurs économiques privé, public ainsi que les chefs traditionnels et religieux de la localité, a décerné 12 prix. Suite à une enquête de satisfaction et d’opinion réalisée auprès des populations et leaders d’opinion, les différents prix ont été décernés à 12 personnes véritablement engagées en faveur de leur région.

Prenant la parole, M. Koudou Nicaise, Président de l’OAPBG, a expliqué que cette cérémonie est une cérémonie « sectorielle » qui conduit ses équipes à « entrer dans les régions pour détecter les acteurs de développement, des acteurs qui travaillent bien et qui mettent en pratique la bonne gouvernance dans leur région. » L’OAPBG a décidé, à son étape d’Agboville, de trouver « des personnes qui se battent pour le développement de cette région » au rang desquels, M. Oga Serge Pacôme, patron de l’entreprise ECOBAT.