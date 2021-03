Agboville: Les populations sensibilisées à la paix sociale par le RAIDH

Le regroupement des acteurs ivoiriens des droits humains(RAIDH), section Agboville, a initié une vaste campagne de sensibilisation des populations sur la cohésion sociale, la non-violence, la paix, la tolérance et le dialogue politique, du 8 au 19 mars dernier, à travers toute la ville.

Le RAIDH s'engage pour la paix et la cohésion sociale à Agboville

C’est ainsi que, pour marquer le clou de cette activité, une cérémonie s’est tenue samedi 20 mars 2021, sur l’esplanade de la salle des fêtes de la mairie du chef-lieu de l’Agnéby-Tiassa.

« Cette initiative vise à contribuer à l’instauration d’un climat de paix, à la médiation et au renforcement du dialogue démocratique avant, pendant et après les élections en Côte d’Ivoire », a expliqué le président du comité d’organisation, N’Gbésso Louz Verlaine.

Les candidats Henri Konan Bédié (Parti démocratique de Côte d’Ivoire, PDCI) et Pascal Affi N’Guessan (Front populaire ivoirien, FPI), avaient appelé leurs militants à la désobéissance civile et au boycott actif pour protester contre la candidature d’Alassane Ouattara à l’élection présidentielle du samedi 31 octobre 2020, qu’ils jugeaient illégale.

Les violences qui en ont suivi avant, pendant et après ce scrutin, ont fait officiellement 85 morts, près de 500 blessés et de nombreux dégâts matériels.

« Toutes ces actions menées par le RAIDH ont pour but la recherche de la stabilité politique, économique et sociale en Côte d’Ivoire…Populations d’Agboville, c’est ensemble que nous allons pouvoir relever le défi. Celui de la recherche de la paix et une réelle cohésion sociale pour le bonheur de nos populations », a appelé Nadège Kouadio, superviseur du projet "La paix par moi".

Notons que ce projet est cofinancé par la fondation Konrad Adenauer-Stiftung(KAS) et l’Union européenne(UE). Il est exécuté dans 27 localités issues de 13 régions "chaudes" de la Côte d’Ivoire.

Les comités de veille et de prévention des conflits électoraux d’Agboville, Rubino et Adzopé, ont été installés, le vendredi 2 octobre 2020 dans la première ville citée.

Créé en 2005, le RAIDH est un réseau d’ONG de promotion et de défense des droits humains. Son principal objectif est de contribuer à la consolidation de la cohésion sociale, d'établir une paix durable et assurer le déroulement pacifique des processus électoraux.

Tizié T.

Correspondant régional