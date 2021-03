Religion: Ce qui s'est passé lors du Pelejcom 2021 à Jacqueville

Samedi 20 mars 2021, s’est déroulée la deuxième édition du Pèlerinage des journalistes et communicateurs catholiques (Pelejcom) à Sassako-Begniny à Jacqueville.

Pelejcom 2021 - Le père Lath Lambert aux Pèlerins : « En tant que journalistes catholiques, on ne doit pas faire l’apologie du mal »

Lors de la messe qu’il a présidée à la paroisse St Jean-Baptiste, le père Lath Lambert, représentant Mgr Ahoua Raymond, président de la Commission épiscopale des moyens de communication sociale (CEMCS), a exhorté la soixantaine de pèlerins à dire la vérité dans l’exercice de leur métier.

Plus particulièrement aux journalistes, le Président du conseil d’administration (PCA) de Radio Espoir, a recommandé la vérité, l’honnêteté et l’objectivité dans leurs écrits. Toutefois, il leur a défendu de faire l’apologie du mal.

« En tant que journalistes catholiques, on ne doit pas faire l’apologie du mal, même si ce que nous voulons écrire est vrai. Car pour nous catholiques, l’esprit est ce qui est lié à notre foi. La priorité doit être accordée à notre foi car c’est l’esprit qui nous fait être. Notre esprit de chrétien catholique doit donc influencer nos écrits », a-t-il exhorté.

Poursuivant, le père Lath Lambert a fait savoir aux journalistes que leurs écrits doivent avoir un parfum d’amour.

« Il n’y a pas de vérité si cette vérité ne marche pas avec l’amour. Il ne faut pas se limiter à la vérité de l’information. Le journaliste catholique doit aller au-delà de ce qu’il entend et voir avant de rapporter ou relayer dans son média », a-t-il laissé entendre.

Ce passage de son homélie s’accorde parfaitement avec l’enseignement du père Patrick Ossein sur le thème du Pelejcom 2021, « Viens et vois. Communiquer en rencontrant les personnes telles qu’elles sont et où elles sont », qui a précédé la messe.

« Le journalisme c’est la vie. Nous écrivons et communiquons sur la vie. Viens et vois, est donc l’attitude que doit avoir le journaliste et communicateur catholique. Nos écrits doivent viser la vérité pour l’épanouissement de la personne humaine. Face à des évènements, il faut chercher à comprendre. Le journaliste et communicateur catholique doit aller sur le terrain pour constater les faits par lui-même et interroger les sources crédibles », a-t-il instruit.

Par ailleurs, le représentant de Mgr Ahoua Raymond a insisté sur la culture des valeurs qui régulent la vie en société.

« Aujourd’hui les valeurs ont tendance à disparaître. On veut plus paraître qu’être. Aujourd’hui les valeurs que nous nous sommes données sont piétinées et bafouées. L’évêque, Mgr Ahoua Raymond voudrait insister sur la culture de ces valeurs qui nous permettent de vivre en société », a-t-il indiqué.

Bien avant la messe, la soixantaine de pèlerins subdivisée en quatre groupes, a sacrifié à la tradition du parcours du pèlerin qui comportait quatre stations en méditant sur le thème du pèlerinage susmentionné qui est d’ailleurs celui de la 55e journée mondiale des communications sociales.

Cette deuxième édition du Pelejcom qui a également enregistré la présence de l’aumônier national de l’Association ivoirienne des journalistes et communicateurs catholiques (AIJCCa), le père André N’kayo, s’est achevée par un déjeuner convial en bordure de l’océan Atlantique.

Créée en 2013, l’AIJCCa est la section ivoirienne de l’Union catholique africaine de la presse (Ucap) et regroupe les journalistes et communicateurs qui ont en partage la foi catholique.

Membre du Conseil national du Laïcat (CNL), elle ambitionne de se positionner comme une référence en matière de communication au service de l’église catholique en général, et du clergé ivoirien en particulier.