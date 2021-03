Côte d’Ivoire: Quel RHDP sans Amadou Gon et Hamed Bakayoko?

Le RHDP (parti au pouvoir en Côte d’Ivoire) est frappé par une série de décès de ses plus illustres cadres depuis juillet 2020. Ce qui pousse certains à s’interroger sur l’avenir de ce parti politique cher au Président Alassane Ouattara.

Amadou Gon Coulibaly et Hamed Bakayoko: Deux baobabs du RHDP tombés en moins d’un an

Le 02 mai 2020, le Premier ministre ivoirien d’alors, Amadou Gon Coulibaly était transféré d’urgence vers la France, officiellement, pour « un contrôle médical ». Après deux mois de soins appropriés à l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière de Paris, l’ancien secrétaire général de la présidence de la République est retourné en Côte d’Ivoire le 02 juillet de la même année avant de succomber des suites d’une crise cardiaque en plein conseil des ministres le 08 juillet 2020.

Intérimaire depuis l’évacuation d’Amadou Gon Coulibaly vers la France, Hamed Bakayoko a été confirmé fin juillet 2020, par décret présidentiel d’Alassane Ouattara, avec en cumul le poste de ministre d’Etat, ministre de la Défense qu’il occupait avec brio depuis 2017. « Le président de la République a procédé ce jeudi 30 juillet 2020 à la signature d'un décret portant nomination de M. Hamed Bakayoko en qualité de premier ministre, chef du gouvernement, ministre de la Défense», stipulait le communiqué lu par Patrick Achi, alors secrétaire général de la présidence.

Mais les choses vont mal tourner lorsque le jeudi 18 février, l’on apprendra d’un communiqué de la Présidence, que le Premier ministre ivoirien, Hamed Bakayoko, a été évacué à Paris (France) pour des raisons de santé et qu’il devrait y effectuer une série d'analyses médicales, puis observer un repos avant de rejoindre Abidjan plus tard. Malheureusement, le chef du gouvernement ivoirien ne se remettra plus jamais.

« J’ai l’immense douleur de vous annoncer le décès, du Premier Ministre, Hamed Bakayoko, Chef du Gouvernement, Ministre de la Défense, ce mercredi 10 mars 2021, en Allemagne, des suites d’un cancer », va annoncer le chef de l'État de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara. Maire de la commune populaire d’Abobo et député réélu de la circonscription électorale de Séguela, Hamed Bakayoko était un des piliers du régime Ouattara.

Son décès à 56 ans, est une grosse perte pour la Côte d’Ivoire dont-il a été un acteur clé du processus de réconciliation nationale en cours dans le pays, mais surtout pour son parti politique le RHDP. «C'est avec une grande tristesse que j'ai appris la cruelle disparition le mercredi 10 mars 2021 du Premier Ministre Hamed Bakayoko, Chef du Gouvernement, Ministre de la Défense, Membre du Directoire du RHDP. Au nom du Parti, je voudrais rendre un hommage appuyé au grand serviteur de l’Etat qui aura consacré de nombreuses années de sa vie à servir la Côte d'Ivoire avec dévouement et loyauté (…) Le RHDP perd un de ses piliers les plus importants, un homme de devoir et de mission, qui pendant 30 ans, a été au service de la politique pour servir son peuple. Cette perte plonge à nouveau le RHDP dans une dure épreuve », s’est attristé Adama Bictogo, le directeur exécutif du RHDP.

Hamed Bakayoko a été inhumé le vendredi 19 mars à Séguéla, dans la stricte intimité familiale. Le dernier voyage de l'illustre défunt qui repose à jamais auprès de son père Anliou et de sa mère Mayama, a été précédé d'une prière mortuaire, après la prière du vendredi. Le 21 mars 2021 à la mairie d'Abobo (District d'Abidjan), des bénédictions et des prières ont été formulées, lors de la cérémonie des sacrifices du septième jour, pour obtenir l'agrément divin en faveur du Premier Ministre Hamed Bakayoko, rappelé à Dieu le 10 mars dernier à Fribourg (Allemagne).

Depuis son décès précédé de celui, il y a huit (08) mois, d’Amadou Gon Coulibaly, beaucoup se demandent ce que deviendra le RHDP surtout que ces deux personnalités apparaissaient comme les principaux héritiers politiques du président Alassane Ouattara. « Hambak, cher frère. Que dire de plus ? Le 8 Juillet 2020, du Premier Ministre Amadou Gon Coulibaly nous était brutalement arraché. Encore drapé dans le deuil de notre cher AGC, voici que toi, la vigie, le premier policier, le premier des soldats, qui a su allier fermeté en forçant l’admiration de tous, tu nous es arraché aussi brutalement que ton grand frère », continue de pleurer Adama Bictogo.

En état de choc, il avait fait la promesse que le RHDP veillera pour soutenir le Président Alassane Ouattara dans l’œuvre de construction nationale, dans la consolidation d’une paix durable, de la cohésion et du vivre ensemble entre tous les Ivoiriens. « Le RHDP veillera à l’exécution des missions que notre père à tous , le Président Alassane Ouattara t’avait confiées. Le RHDP aidera le père, le père de la Nation, le Président Alassane Ouattara, à panser les plaies et effacer les larmes de la nation », a promis l’ancien ministre de l’Intégration africaine.

Directeur exécutif du RHDP, à l’épreuve de la mort depuis juillet 2020 avec la disparition du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, suivie de celle d’Hamed Bakayoko le 10 mars 2021, Adama Bictogo appelle l’ensemble des militants du RHDP à rester ‘’dignes et debout’’ face à ces douleurs qui continuent de faire saigner le cœur ‘’parce que perdre un compagnon avec qui nous avons partagé beaucoup de choses, c’est difficile ‘’.

« Aujourd’hui, je sens encore que la mission de conduire le RHDP est plus que jamais lourde, parce que deux baobabs sont tombés. Je crois en l’ensemble des militants et militantes du Rhdp, parce que la force d’un parti, c’est de traverser la grande épreuve. Je reste convaincu que dans la douleur et surtout dans l’honneur et la dignité (…) nous allons constituer le socle dont a besoin le Président Alassane Ouattara pour mener à bien le bateau ivoire », espère Adama Bictogo.