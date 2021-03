RHDP: "Avons-nous écouté les messages de Gon et HamBak?" (Ali Konaté)

Fortement éprouvé après les décès brusques des deux Premier ministres Amadou Gon Coulibaly et Hamed Bakayoko, le RHDP, parti au pouvoir dirigé par le Président Alassane Ouattara, est à la recherche de ses marques. Les qualités tant vantées d'Amadou Gon et d'HamBak, après leur disparition, cachent à bien des égards un véritable malaise au sein de la coalition au pouvoir.

Ali Konaté (cadre du RHDP): « Le Départ brusque des Gens Bons et Biens est un Message (…) Combien de temps encore resterons-nous sourds à la Parole de Dieu ? »

Le 02 mai 2020, le Premier ministre ivoirien d’alors, Amadou Gon Coulibaly était transféré d’urgence vers la France, officiellement, pour « un contrôle médical ». Après deux mois de soins appropriés à l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière de Paris, l’ancien secrétaire général de la présidence de la République est retourné en Côte d’Ivoire le 02 juillet de la même année avant de succomber des suites d’une crise cardiaque en plein conseil des ministres le 08 juillet 2020.

Intérimaire depuis l’évacuation d’Amadou Gon Coulibaly vers la France, Hamed Bakayoko avait été confirmé fin juillet 2020, par décret présidentiel d’Alassane Ouattara, avec en cumul le poste de ministre d’Etat, ministre de la Défense qu’il occupait avec brio depuis 2017. Mais les choses vont mal tourner pour le dernier promu lorsque, le jeudi 18 février 2021, l’on apprendra d’un communiqué de la Présidence, que le Premier ministre ivoirien, Hamed Bakayoko, venait d’être évacué à Paris (France) pour des raisons de santé et qu’il devrait y effectuer une série d'analyses médicales.

Le chef du gouvernement ivoirien ne se remettra plus jamais. « J’ai l’immense douleur de vous annoncer le décès, du Premier Ministre, Hamed Bakayoko, Chef du Gouvernement, Ministre de la Défense, ce mercredi 10 mars 2021, en Allemagne, des suites d’un cancer », va annoncer le chef de l'État, Alassane Ouattara. Maire de la commune populaire d’Abobo et député réélu de la circonscription électorale de Séguela, Hamed Bakayoko était un des piliers du régime.

Son décès à 56 ans, est une grosse perte pour la Côte d’Ivoire dont-il a été un acteur clé du processus de réconciliation nationale en cours dans le pays, mais surtout pour son parti politique le RHDP.

«Au nom du Parti, je voudrais rendre un hommage appuyé au grand serviteur de l’Etat qui aura consacré de nombreuses années de sa vie à servir la Côte d'Ivoire avec dévouement et loyauté (…) Le RHDP perd un de ses piliers les plus importants, un homme de devoir et de mission, qui pendant 30 ans, a été au service de la politique pour servir son peuple. Cette perte plonge à nouveau le RHDP dans une dure épreuve », s’est attristé Adama Bictogo, le directeur exécutif du RHDP.

Le décès d’Hamed Bakayoko, huit (08) mois après celui d’Amadou Gon Coulibaly; deux hommes dont les qualités d’hommes d’ouverture et généreux, sont toujours vantées; attriste plus d’un, mais surtout interpelle sur la gestion des affaires publiques par les dirigeants. Pour Ali Badarah Konaté (ABK), un cadre du RHDP, les décès d’Amadou Gon Coulibaly et d’Hamed Bakayoko, doivent être perçus comme un message divin. En tout cas, c’est ce qu’il dit en substance dans une publication dont nous vous proposons de lire de larges extraits ci-dessous.

Ali Konaté aux cadres du RHDP: « Combien de temps encore pratiquerons-nous la perfidie, l'avarice, la méchanceté, l'hypocrisie, l'orgueil et la condescendance?»

En vérité, Dieu nous parle.

En Paraboles. Pour qu'on réfléchisse.

Pour les gens qui réfléchissent.

La Chute des Étoiles, de nos Étoiles est Parabole.

Le Départ brusque des Gens Bons et Biens est un Message.

La Mort soudaine de nos Héros est Parole.

Combien de temps encore resterons-nous sourds à la Parole de Dieu ?

Combien de temps encore resterons-nous sur les chemins sans issue?

Combien de temps encore pratiquerons-nous la perfidie, l'avarice, la méchanceté, l'hypocrisie, l'orgueil et la condescendance ?

Les géants et les petits iront tous par le même chemin, auront tous la même destinée et le même habitacle final.

La Jeunesse nous parle.

Dieu nous parle.

Les Femmes nous parlent.

Dieu nous parle.

Les nécessiteux nous parlent.

Dieu nous parle.

Les infligés de la vie, les accidentés de la vie nous parlent.

Dieu nous parle.

Le peuple nous parle.

Dieu nous parle.

Écoutons la voix du Peuple.

Écoutons la Voix de Dieu.

Amadou nous a parlés

Avons nous écouté ?

Hamed vient de nous parler.

Écouterons-nous?

Seigneur, guide nous sur le droit chemin

Le chemin de ceux que Tu as comblés de Tes Bienfaits et non le Chemin de ceux qui ont encouru ta colère.

Amina (...)

ABK

Alassaniste

Militant et Combattant