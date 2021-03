Ouattara, victorieux sur Bédié et Gbagbo: Décision du Conseil constitutionnel

En Côte d’Ivoire, le Conseil constitutionnel a validé, jeudi, la victoire « définitive » du Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix(RHDP) aux élections législatives du samedi 6 mars 2021.

Le Conseil constitutionnel confirme la victoire du RHDP aux législatives 2021

Le RHDP, parti du président Alassane Ouattara, est sorti victorieux des dernières élections législatives qui ont eu lieu en Côte d’Ivoire, le samedi 6 mars dernier.

Le Conseil constitutionnel a confirmé, jeudi, la quasi-totalité des résultats provisoirement proclamés par la Commission électorale indépendante (CEI) le 9 mars dernier.

Toutefois, les résultats du scrutin ont été annulés dans quatre circonscriptions électorales du pays, dans le cadre du contentieux électoral, par le Conseil constitutionnel.

Il s'agit des Circonscriptions n°011 : GBELO, GOUEKAN, KOONAN, OUANINOU, SABOUDOUGOU et SANTA Communes et Sous-préfectures; n°085 : ATOUTOU et JACQUEVILLE Communes et Sous-préfectures; n°148 : DABOUYO et GUEYO Communes et Sous-préfectures; et n°174 : DOGBO et GRAND-BEREBY Commune et Sous-préfecture.

« En conséquence, sont déclarés définitivement élus, les candidats dont l’élection n’a pas été annulée par le Conseil constitutionnel », informe un communiqué de la CEI.

« De nouvelles élections seront organisées à une date qui sera fixée ultérieurement dans les quatre circonscriptions électorales où les résultats du scrutin initial ont été annulés », poursuit la note.

Outre ces quatre circonscriptions où les résultats ont été invalidés par le Conseil constitutionnel, les élections législatives seront reprises dans les circonscriptions n°203 Séguéla commune, dont le siège est vacant suite au décès du Premier ministre Hamed Bakayoko, initialement élu.

Par ailleurs, la CEI annonce qu'un scrutin sera organisé dans la circonscription n°097 Arikokaha, Niakaramandougou et Tortiya communes et sous-préfectures où il avait été sursi à la tenue du scrutin après le décès de la suppléante d’un candidat.

Les résultats provisoires, initialement proclamés par l’organe électoral, donnent victorieux de cette élection, le parti au pouvoir, avec 137 sièges de l’Hémicycle, raflés sur les 249 sièges déjà pourvus.

Le Parti démocratique de Côte d’ Ivoire (PDCI-RDA) de Henri Konan Bédié; Ensemble pour la démocratie et la souveraineté (EDS), de Laurent Gbagbo; le Front populaire ivoirien (FPI) et l’Union pour la démocratie et la paix (UDPCI), représentant l’opposition politique, totalisent à eux tous 91 sièges, et les indépendants, 26.

Mercredi dernier, le chef de l'Etat ivoirien, Alassane Ouattara qui a présidé le dernier Conseil des ministres du gouvernement Hamed Bakayoko, s'est félicité du bon déroulement des élections législatives «dans un climat de paix, avec la participation de tous les partis politiques».

«Ce processus vient ainsi renforcer la démocratie dans notre pays», a-t-il dit. Pour la première fois depuis dix ans, l'ensemble des principaux acteurs politiques ont participé à ces législatives, laissant espérer qu'elles permettent d'apaiser la vie politique d'un pays à l'histoire récente marquée par de fortes tensions et des violences électorales.

Le président ivoirien a annoncé la rentrée solennelle de l'Assemblée nationale le 1er avril et celle du Sénat le 13 avril.