Bonne nouvelle pour les rois et chefs traditionnels d' Agboville

En marge de la célébration de ses 18 années d’existence, la SCINPA (Société coopérative ivoirienne de négoces des produits agricoles), basée à Agboville, a remis, jeudi 25 mars 2021, les clés du siège réhabilité et équipé de la Chambre des rois et chefs traditionnels de l’Agnéby-Tiassa. Une action sociale qui s’inscrit dans le cadre de la responsabilité sociétale de l’entreprise(RSE), spécialisée dans la commercialisation du cacao.

« La chefferie traditionnelle est un maillon essentiel dans le maintien de la paix et de la cohésion sociale entre les populations. C’est pourquoi, nous avons pris sur nous l’engagement de réhabiliter et d’équiper leur siège qui était dans un état de délabrement avancé », s’est justifié Moussa Sawadogo, président du conseil d’administration(PCA) de la SCINPA.

Il a promis que la structure dont il a la charge, sera toujours aux côtés des chefs de villages et des producteurs de cacao du chef-lieu de l’Agnéby-Tiassa. « La réhabilitation et l’équipement du bâtiment, nous a coûté environ 7,8millions de francs CFA », a précisé celui qui a été surnommé Moussa cacao.

« C’est un sentiment de joie et de satisfaction pour moi et pour l’ensemble des chefs traditionnels d’Agboville. Avec ce cadre de travail, nous savons maintenant où poser nos affaires lorsque nous sommes de passage en ville. Nous savons maintenant où recevoir nos collègues, où régler nos différends dans les villages. C’est vraiment un élément essentiel dans notre organisation », a confié Nanan N’Dori Joseph, président de la Chambre des rois et chefs traditionnels de l’Agnéby-Tiassa.

Une initiative saluée à sa juste valeur par le préfet de région, Sihindou Coulibaly. « La SCINPA est une société citoyenne qui mérite nos encouragements. Ses nombreuses actions sociales posées au profit des populations, en disent long sur son engagement. C’est pourquoi, nous encourageons les autres coopératives à lui emboiter le pas afin de permettre aux producteurs de vivre décemment de leur travail », a plaidé-t-il.

Créée en 2003, la SCINPA compte à ce jour environ 3500 coopérateurs. Elle a à son actif une unité de fabrication de beurre de cacao et de savon, basée à Agboville. La construction d’écoles primaires, de logements de maîtres, la réparation de pompes villageoises, l’octroi de prises en charge aux malades et des dons de matériels de mobilité aux handicapés du département, sont les principales actions sociales menées en 18 années d’existence.

