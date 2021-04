Marodi: Après Marième Dial, des acteurs craquent devant la «précarité»

« Maitresse d’un homme marié » de Marodi: après bien d'autres, l’actrice "Mage" est montée au créneau suite à la sortie d’Halima Gadji sur les cachets des acteurs.

“J’ai supporté" pour Marodi TV "ce que je n’aurai jamais supporté ailleurs"

Les acteurs de la célèbre série seraient-ils devenus des larbins de leur maison de production, Marodi TV? Tout porte à le croire.

Depuis les Etats-Unis, dans cet entretien accordé à iGFM, «Mage» revient sur ce litige qui a été porté devant les tribunaux. C’est une actrice dégoûtée, voire remontée et déçue d’avoir accepté de revenir au bercail, éprouvée par l’envie d’avoir un pied-à-terre solide dans l'audiovisuel au Sénégal.

«J’ai passé presque toute ma vie à l’étranger avec plus de 20 ans aux États-Unis, un peu moins en France et au Brésil, et quand j’ai éprouvé l’envie d’avoir un pied-à-terre solide chez moi au Sénégal, c’était parce que je voulais vraiment y travailler et faire un retour dans le monde de l’audiovisuel Sénégalais et en ramenant mes expériences, apporter mon humble participation à l’amélioration de notre cinéma Sénégalais. Je ne peux donc pas me permettre de venir signer un contrat, avec soi-disant l’une des meilleurs boîtes de production pour m’amuser, perdre mon temps et faire perdre du temps, après avoir fini de tourner un long métrage! Mass Ndour m’a proposé Golden à Ouagadougou, au moment où le long métrage ‘’Frontières’’ où je suis Actrice principale, avait remporté depuis sa sortie plus de 10 prix dans le monde entier. J’ai tout de suite adoré Golden», a-t-elle confié.

Pour “Mage”, il est anormal que les autres pays réussissent dans leur cinéma et que les acteuirs sénégalais traînent encore derrière, alors qu’ils ont les capacités et peut-être même mieux que les autres.

“Les choses doivent changer. Quand je m’engage dans quelque chose j’y vais à fond et avec Marodi j’ai plongé les yeux fermés dans ce projet, avec une confiance aveugle et passionnément. Les conditions de travail étaient très difficiles, et parfois insupportables, et j’ai supporté ce que je n’aurai jamais supporté ailleurs”, a dénoncé l”actrice sénégalaise.

Alors « les fans de Mage », sachez que ce n’est ni à cause de mon absence du Sénégal (avec le modernisme le problème de distance n’est plus un problème et cela ne l’a pas été en saison 1), et ce n’est ni à cause de ce virus, ni à cause de l’argent que Golden 2 n’est pas (encore) tournée, a-t-elle conclu.

Marodi n’a aucun problème avec Halima Gadji

Serigne Massamba Ndour, directeur de Marodi livrait récemment sa part de vérité après que l’actrice principale, Halima Gadji alias Marième a claqué la porte au nez de la série à succès, Maîtresse d’un homme marié ».

La jeune actrice sénégalaise serait de ce fait absente de la saison 3 de la série. Halima Gadji, actrice principale, avait expliqué son départ par le fait que les émoluments payés aux acteurs pour le tournage de la série, leur permettaient à peine de vivre décemment.

Pour Massamba Ndour, “ce n’est pas un problème de cachet”. “Il y a peut-être eu un changement dans la carrière de l’actrice,”

« Le niveau de cachet, moi je peux juger que c’est très bien. Pour preuve, les cachets pour les acteurs entre 2016 et maintenant, ont été multipliés par 20, par 10 au minimum. C’est juste pour vous donner une idée. Ce qui est sûr, c’est qu’aujourd’hui, si on n’est pas sur du solide, on ne dure pas. Si on commence à durer c’est qu’on est sur du solide. Ce qu’on fait, on le maitrise bien», insiste le producteur Mass Ndour.

« Déjà, elle n’a pas parlé de Marodi. Je ne peux pas parler d’elle. Mais ce qui est sûr c’est que, sur cette saison, on n’a pas parlé avec Halima, on n’a pas négocié avec elle. On n’a jamais parlé avec elle de contrat et de cachet. Maintenant, les gens sont libres d’interpréter ses propos. En tout cas, nous, nous continuons à faire des séries, chaque année, chaque saison. Les moyens sur la production augmentent, il y a plus de qualité », a-t-il ajouté.

Diffusée sur de nombreuses chaînes de télévision en Afrique de l’Ouest, mais aussi sur YouTube depuis le 30 janvier 2019, la série « Maitresse d’un homme marié » raconte l’histoire de Marème, une jeune Sénégalaise qui entretient une relation avec l’homme marié qu’est Cheikh.

Au-delà de cette trame, la série aborde de multiples sujets sociétaux, pour le moins tabous au Sénégal, tels que la violence domestique, le mariage forcé, le viol ou la dépression. De quoi assurer le succès du feuilleton, dont la deuxième saison est diffusée depuis quelques mois.

Affaire Marodi Tv: Le cinéma sénégalais à la croisée des chemins

Actrice dans les séries «Idoles», «Virginie» et «Belle-Mère», Myriam Ndior pense que le milieu du cinéma au Sénégal ne nourrit pas son homme. D’ailleurs, ceux qui s’en sortent sont soit des fonctionnaires, soit qu’ils ne supportent aucune charge familiale. Elle admet aussi que « les séries ne nourrissent pas les acteurs ».

Myriam Ndior ajoute : « Nous aimons, voire adorons notre métier. Sur un plateau, tu vis une autre personnalité. Quand tu réussis à habiter un rôle, c’est un tel bonheur. Et c’est la raison pour laquelle nous acceptons, quand on nous dit : ‘’Diap si rek’’ (comprenez-nous et aidez-nous) ».