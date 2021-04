Côte d’Ivoire: Gbagbo dépêche des émissaires chez Affi N’guessan

Une délégation du Front populaire ivoirien (FPI) de Laurent Gbagbo, conduite par l'ex-ministre Léon Emmanuel Monnet, est attendue, lundi 26 avril 2021 au domicile de Pascal Affi N'guessan, l'ex-Premier ministre ivoirien et président de la branche légale du parti.

Décrispation au FPI: Emmanuel Monnet, émissaire de Gbagbo, attendu chez Affi

Cette visite s'inscrit dans le cadre de la réunification du Front populaire ivoirien, l'ex-parti au pouvoir déchiré par une crise de leadership depuis 6 ans. Ce lundi 26 avril 2021, Léon Emmanuel Monnet, ancien ministre des Mines et de l' Energie sous le président Laurent Gbagbo, conduira une délégation du FPI au domicile de Pascal Affi N'guessan.

L'ex-maire de la ville d' Adzopé, par ailleurs président du comité d'organisation du retour du président Laurent Gbagbo à Abidjan, est porteur d'un message du fondateur du FPI. Acquitté définitivement des lourdes charges de crimes de guerre et crimes contre l'humanité par la chambre d'appel de la Cour pénale internationale (CPI ), Laurent Gbagbo vit à Bruxelles en Belgique depuis sa sortie de prison.

Avec Pascal Affi N'guessan, son ancien Premier ministre et ex-directeur de cabinet, il se dispute la présidence du Front populaire ivoirien depuis le congrès du parti tenu à Mama en 2015. Si les positions demeurent de part et d'autre toujours tranchées, tous restent néanmoins convaincus que seul le retour en Côte d'Ivoire, du fondateur du parti, peut mettre définitivement fin à la crise.

Retour de Gbagbo : Clé de la réunification du FPI?

"Je n’ai pas seul la solution, cela dépendra de Laurent Gbagbo qui d’ailleurs, on l’espère, rentrera incessamment (NDLR : après son acquittement par la CPI et le feu vert de Ouattara). Avec son retour, la question sera tranchée et les choses seront claires. Soit un FPI réunifié, soit les dissidents font bande à part. Dans tous les cas, la situation sera clarifiée et les militants auront à choisir", déclarait M. Affi dans une interview accordée au journal burkinabé, Aujourd'hui.

Il avait rassuré, à l'occasion, sur son ouverture à tout projet de réunification du parti « dans le respect des textes du FPI et de la volonté de ses militants ». Ahoua Don Mello, ancien ministre et cadre de la tendance du FPI, dirigée par Laurent Gbagbo, ne dit par autre chose.

Pour l'ancien directeur général du BNETD, Gbagbo est le fédérateur de tous les courants de pensées qui existent au sein du FPI. Il apparait donc logique, selon lui, que son retour au pays, mette définitivement fin à la crise qui prévaut au sein du parti, depuis 2014.

"On oublie très souvent que le FPI est un front, c’est-à-dire une union de plusieurs courants de pensées. Le fédérateur de cette union est Laurent Gbagbo. En l’absence de ce lien, la désunion l’emporte sur l’union. En sa présence, le phénomène inverse se produira", confiait-il récemment.

Donc Mello pense également que le retour de Laurent Gbagbo favorisera le retour des exilés, et donc le renforcement de l’encadrement de l’opposition, la réunification de la Gauche ivoirienne et l’harmonisation des rapports FPI-PDCI.

" Son retour mettra donc fin à la division et à la confusion à l'intérieur comme à l'extérieur du parti et permettra une inversion des rapports de forces politiques sur le terrain",dit-il. Le président Alassane Ouattara, lui, a déjà donné son quitus pour le retour au bercail de son prédécesseur. Mais du côté du FPI, l'on dit attendre le feu vert du greffe de la Cour pénale internationale.