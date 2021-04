Samuel Eto’o fait un don de 10 ambulances à son pays le Cameroun

Samuel Eto’o, l’ancien buteur des Lions indomptables, vient de faire un généreux don de dix ambulances médicalisées au profit du secteur de la Santé au Cameroun.

Samuel Eto’o: 10 ambulances d’une valeur de 600 000 euros

C'est l'attaquant camerounais lui-même qui a donné l'information via une publication sur sa page Facebook. «Don de 10 ambulances au Ministère de la Santé au Cameroun. C‘est un honneur de pouvoir apporter mon aide à ma patrie afin que plus de personne puisse être aidée dans des situations d’urgence», a écrit l’ex-buteur du FC Barcelone et de l’Inter Milan. Un don estimé à une valeur de 600 000 euros soit plus de 400.000.000 de FCFA! Il convient de noter que Samuel Eto’o Fils est habitué à poser ce type d’actions qui s’inscrivent dans l’humanitaire.

Plus récemment, l'ancien buteur des Lions indomptables a fait un énorme don à son pays natal, pour quatre villes camerounaises: Douala, Buea, Yaoundé et Bafoussam, en avril 2020. Samuel Eto’o a offert par le biais de sa fondation du gel hydroalcoolique, du savon et de la nourriture. Il a également donné 50 000 masques de protection, à destination des chauffeurs de taxi.

Un Pavillon pédiatrique à l’Hôpital Laquintinie de Douala

En mai 2017, le quadruple joueur africain de l’année, avait déjà prouvé sa générosité en finançant l’ouverture d’un pavillon pédiatrique d’une valeur de 700 millions de FCFA à l’Hôpital Laquintinie de Douala à travers la Fondation Samuel Eto'o qui a vu le jour en mars 2006.

«Ce pavillon est à vous, c’est pour les citoyens que vous êtes, c’est l’accomplissement d’un rêve pour un monde solidaire. Apporter du sourire aux enfants est la chose la plus merveilleuse. En outre, le pavillon va contribuer de manière efficiente à réduire le taux de mortalité infantile au Cameroun », avait déclaré Samuel Eto’o Fils. La Fondation Samuel Eto'o, une structure à but non-lucratif, a pour objectif de venir en aide à la jeunesse africaine, particulièrement au Cameroun.

La fondation Samuel Eto’o apporte des aides d’urgence, promeut l’éducation et sensibilise les moins favorisés à la santé. À travers son action, la fondation du footballeur camerounais œuvre à la création d’un avenir décent pour les jeunes générations africaines. En plus de la santé, Samuel Eto’o Fils fait des œuvres caritatives dans les domaines entre autres de l’éducation, du sport, etc.