Échec de la Super Ligue: L'Italie impose de sévères mesures aux clubs

Après l'échec de la Super Ligue européenne, l'Italie vient d'annoncer une serie de mesures après que 11 clubs de Serie A ont réclamé des sanctions contre les clubs frondeurs italiens.

C’est l’exclusion en Championnat d’Italie « si un club rejoint d'autres ligues» après la Super Ligue

La Roma, le Torino, Bologne, le Genoa, la Sampdoria, Sassuolo, la Spezia, Benevento, Crotone, Parme et Cagliari sont en colère. Ces onze clubs de Serie A l’ont signifié le weekend en envoyant un communiqué commun à la Ligue italienne de football. Ils réclament des sanctions contre la Juve, l'Inter et l'AC Milan, les trois frondeurs qui avaient signé pour rejoindre la Super League.

Leur message a été entendu ce lundi 26 avril 2021, à l’issue d’un conseil d’administration se déroulant en fin de matinée. Gabriele Gravina, le président de la Fédération italienne de football (FIGC), a annoncé, après le fiasco retentissant de la Super League, un projet mort-né de compétition européenne réunissant douze des meilleurs clubs d’Europe, des mesures conservatoires pour pallier toute récidive.

« Si un club rejoint d'autres ligues qui sont de nature privée et non-reconnues par la FIFA, l'UEFA et la FIGC, il sera exclu du championnat. ». On ne peut pas faire plus précis. Gravina encore : « Avec [Aleksander] Čeferin, nous avons eu une discussion très ouverte, loyale et concrète sur la Super League. Nous avons tout de suite été en phase […] c'est un message important. Il y a un certain synchronisme qui ne fonctionne pas toujours dans notre pays ».

Le président de la fédération italienne pointe ainsi du doigt les cadors de son championnat - la Juve, l’Inter et le Milan AC - qui s’étaient laissés convaincre par le projet de Super Ligue. Reste désormais à connaître leurs possibles sanctions, réclamées par onze clubs de Serie A ((l'AS Rome, le Torino, Bologne, le Genoa, la Sampdoria, la Spezia, Benevento, Crotone, Sassuolo, Parme et Cagliari).

UEFA: Aleksander Ceferin félicite le premier ministre anglais Boris Johnson

Dans un entretien au Daily Mail, dimanche, le président de l'UEFA Aleksander Ceferin confirme que les douze clubs de la Super Ligue seront prochainement sanctionnés, mais à des échelles différentes. Les clubs anglais seront plus épargnés que les trois membres fondateurs qui "pensent que le projet existe encore".

Quant à savoir si les 12 clubs de la Super League seront sanctionnés de la même manière, Aleksander Ceferin a déjà un avis sur la question. "Pour moi, il y a une nette différence entre les clubs anglais et les six autres. Ils se sont retirés les premiers et ont admis avoir commis une erreur, a souligné Ceferin. Il faut avoir de la grandeur pour dire: 'Je me suis trompé'. A mon sens, il y a trois groupes dans ces 12: les six clubs anglais, les trois autres (AC Milan, Inter Milan, Atlético de Madrid, NDLR) qui sont sortis ensuite et après ceux qui pensent que la Terre est plate (Juventus, Barcelone, Real Madrid, NDLR) et que la Super League existe encore. Il y a une grande différence entre ceux-ci. Mais tout le monde sera tenu pour responsable. De quelle manière, nous verrons."

Alekssander Ceferin a également souligné le grand rôle de plusieurs acteurs dans l'échec de ce projet de Super League. "L'UEFA a fait sa part, les clubs qui étaient avec nous ont fait leur part. Et bien sûr, le gouvernement britannique a fait le plus gros, a félicité Ceferin à propos du premier ministre anglais Boris Johnson et de ses équipes.

